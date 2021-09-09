https://ria.ru/20210909/lukashenko-1749432776.html

Лукашенко назвал переговоры с Путиным конструктивными и предельно честными

Лукашенко назвал переговоры с Путиным конструктивными и предельно честными - РИА Новости, 09.09.2021

Лукашенко назвал переговоры с Путиным конструктивными и предельно честными

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным прошли конструктивно и предельно честно. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T21:47

2021-09-09T21:47

2021-09-09T21:58

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным прошли конструктивно и предельно честно.Встреча Лукашенко и Путина состоялась в четверг в Москве."Прежде всего хочу поблагодарить моего коллегу, президента России‚ за тот прием, который был оказан нашей делегации, а также предельно честный, открытый и конструктивный характер сегодняшней встречи", - сказал Лукашенко журналистам.

https://ria.ru/20210909/otnosheniya-1749141019.html

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политика, в мире, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия