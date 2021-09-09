https://ria.ru/20210909/lukashenko-1749432776.html
Лукашенко назвал переговоры с Путиным конструктивными и предельно честными
Лукашенко назвал переговоры с Путиным конструктивными и предельно честными - РИА Новости, 09.09.2021
Лукашенко назвал переговоры с Путиным конструктивными и предельно честными
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным прошли конструктивно и предельно честно. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T21:47
2021-09-09T21:47
2021-09-09T21:58
политика
в мире
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749421162_0:142:3078:1873_1920x0_80_0_0_f0aeb1809d3ee49846f15518d517a674.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным прошли конструктивно и предельно честно.Встреча Лукашенко и Путина состоялась в четверг в Москве."Прежде всего хочу поблагодарить моего коллегу, президента России‚ за тот прием, который был оказан нашей делегации, а также предельно честный, открытый и конструктивный характер сегодняшней встречи", - сказал Лукашенко журналистам.
https://ria.ru/20210909/otnosheniya-1749141019.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749421162_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dc74c8c239c052d0b8d823b803e81c67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, в мире, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
21:47 09.09.2021 (обновлено: 21:58 09.09.2021)
Лукашенко назвал переговоры с Путиным конструктивными и предельно честными
Президент Лукашенко: переговоры с Путиным прошли конструктивно и предельно честно