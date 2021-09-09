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Гулявшего по Новогиреево лося увезли в Лосиный остров
Гулявшего по Новогиреево лося увезли в Лосиный остров - РИА Новости, 09.09.2021
Гулявшего по Новогиреево лося увезли в Лосиный остров
Молодого лося из Терлецкого лесопарка в Москве, гулявшего по Новогиреево, везут в Лосиный остров, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T15:35
2021-09-09T15:35
2021-09-09T15:36
москва
городское хозяйство москвы
сергей бурмистров
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Молодого лося из Терлецкого лесопарка в Москве, гулявшего по Новогиреево, везут в Лосиный остров, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее телеканал "Москва 24" опубликовал в своем Telegram-канале видео с лосем, который гуляет по двору в Новогиреево.Как сообщил ранее РИА Новости Бурмистров, лось из Терлецкого парка в Москве иногда выходит в город и гуляет по району Новогиреево, где объедает яблони, его планируют перевезти в парк Лосиный остров."Лося сегодня поймали, везут в Лосиный остров на постой", - сказал Бурмистров.
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, городское хозяйство москвы, сергей бурмистров
15:35 09.09.2021 (обновлено: 15:36 09.09.2021)
Гулявшего по Новогиреево лося увезли в Лосиный остров
Гулявшего по Новогиреево молодого лося увезли в Лосиный остров