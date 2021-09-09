https://ria.ru/20210909/los-1749367642.html

Гулявшего по Новогиреево лося увезли в Лосиный остров

Гулявшего по Новогиреево лося увезли в Лосиный остров - РИА Новости, 09.09.2021

Гулявшего по Новогиреево лося увезли в Лосиный остров

Молодого лося из Терлецкого лесопарка в Москве, гулявшего по Новогиреево, везут в Лосиный остров, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T15:35

2021-09-09T15:35

2021-09-09T15:36

москва

городское хозяйство москвы

сергей бурмистров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571673474_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_362f18038a47ed658244411c7b70aa04.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Молодого лося из Терлецкого лесопарка в Москве, гулявшего по Новогиреево, везут в Лосиный остров, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее телеканал "Москва 24" опубликовал в своем Telegram-канале видео с лосем, который гуляет по двору в Новогиреево.Как сообщил ранее РИА Новости Бурмистров, лось из Терлецкого парка в Москве иногда выходит в город и гуляет по району Новогиреево, где объедает яблони, его планируют перевезти в парк Лосиный остров."Лося сегодня поймали, везут в Лосиный остров на постой", - сказал Бурмистров.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы, сергей бурмистров