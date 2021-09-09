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Врач предупредила об опасности бабьего лета
Врач предупредила об опасности бабьего лета - РИА Новости, 09.09.2021
Врач предупредила об опасности бабьего лета
Синоптики обещают, что в середине сентября в Центральную Россию придет бабье лето. Почему резкие перепады температуры в этот период вредны для здоровья и как... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T04:13
2021-09-09T04:13
общество
здоровье - общество
россия
татьяна романенко
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Синоптики обещают, что в середине сентября в Центральную Россию придет бабье лето. Почему резкие перепады температуры в этот период вредны для здоровья и как избежать заболевания, рассказала в интервью радио Sputnik главный врач клиники "Твой доктор", терапевт Татьяна Романенко.Кратковременное осеннее потепление нередко приводит к распространению вирусных инфекций и простудных заболеваний, отметила она. Происходит это из-за холодных дождей и сильных перепадов температуры в течение суток.По ее словам, переохлаждение вызывает спазм сосудов, который делает организм восприимчивым к любым инфекциям.Особенности осенней погоды нужно учитывать, выходя из дома, даже если термометр показывает выше 20 градусов, продолжила Татьяна Романенко."Бабье лето – не время для сарафанов, даже если термометр показывает 23 градуса и солнце светит достаточно ярко. Нужно использовать принцип многослойности: вы выходите в куртке, когда становится жарко, снимаете верхнюю одежду и чувствуете себя комфортно", – посоветовала она.В дождливую погоду врач порекомендовала особенно внимательно следить за состоянием обуви."Нужно следить, чтобы обувь была удобная, непромокаемая. По возможности, если вы промочили ноги, лучше обувь сразу высушить или поменять, потому что все болезни приходят к нам через замерзшие и промокшие ноги", – отметила Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.
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общество, здоровье - общество, россия, татьяна романенко
04:13 09.09.2021
 
Врач предупредила об опасности бабьего лета

Терапевт Романенко: бабье лето опасно перепадами температур, вызывающими простуду

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПрохожие в сквере
Прохожие в сквере - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Синоптики обещают, что в середине сентября в Центральную Россию придет бабье лето. Почему резкие перепады температуры в этот период вредны для здоровья и как избежать заболевания, рассказала в интервью радио Sputnik главный врач клиники "Твой доктор", терапевт Татьяна Романенко.
Кратковременное осеннее потепление нередко приводит к распространению вирусных инфекций и простудных заболеваний, отметила она. Происходит это из-за холодных дождей и сильных перепадов температуры в течение суток.
"Осень в целом и бабье лето в частности – время, когда погода может резко меняться: утром может быть прохладно, днем жарко, вечером может пойти дождь, а ночью станет совсем холодно. Переохлаждение создает почву для любых простудных заболеваний, в том числе для вирусных инфекций", – пояснила врач-терапевт.
По ее словам, переохлаждение вызывает спазм сосудов, который делает организм восприимчивым к любым инфекциям.
Особенности осенней погоды нужно учитывать, выходя из дома, даже если термометр показывает выше 20 градусов, продолжила Татьяна Романенко.
"Бабье лето – не время для сарафанов, даже если термометр показывает 23 градуса и солнце светит достаточно ярко. Нужно использовать принцип многослойности: вы выходите в куртке, когда становится жарко, снимаете верхнюю одежду и чувствуете себя комфортно", – посоветовала она.
В дождливую погоду врач порекомендовала особенно внимательно следить за состоянием обуви.
"Нужно следить, чтобы обувь была удобная, непромокаемая. По возможности, если вы промочили ноги, лучше обувь сразу высушить или поменять, потому что все болезни приходят к нам через замерзшие и промокшие ноги", – отметила Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.
Девушка с носовым платком - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
02:11
Как подготовить организм к сезону простуд
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияТатьяна Романенко
 
 
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