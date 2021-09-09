03:35 09.09.2021 (обновлено: 10:05 09.09.2021)
Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
Глава "Сколково" Дворкович: мир вряд ли сможет создать универсальное лекарство от COVID-19
© Фото : комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Международный медицинский кластер в Сколково
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Одно конкретное лекарство, которое будет способно победить новую коронавирусную инфекцию, вряд ли будет создано, это все равно будет набор препаратов, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
"Во всем мире разработки какие-то есть. Но не уверен, что будет создано лекарство, которое полностью излечивает от коронавируса. Все-таки это больше связано с иммунной системой каждого человека, тут скорее может быть набор разных лекарств и разных методов профилактики, лечения и восстановления, чем волшебный препарат, который все вылечит", - рассказал Дворкович.
Он добавил, что цикл разработки такого типа лекарств, с учетом быстро меняющихся штаммов самого вируса, достаточно длинный, и "ждать чудес" не стоит.
По его словам, тема COVID-19 не теряет актуальности, в "Сколково" ей занимаются - в инновационном центре работают "дочки" или партнеры практически всех крупнейших российских и зарубежных фармкомпаний.
"Конечно, у них что-то будет появляться. Мы продолжаем заниматься всем, что касается цифровой диагностики, тестов, телемедицины, чтобы помочь врачам и пациентам в борьбе с коронавирусом", - заключил Дворкович.