https://ria.ru/20210909/lekarstvo-1749276324.html

Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19

Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19 - РИА Новости, 09.09.2021

Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19

Одно конкретное лекарство, которое будет способно победить новую коронавирусную инфекцию, вряд ли будет создано, это все равно будет набор препаратов, заявил в... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T03:35

2021-09-09T03:35

2021-09-09T10:05

общество

фонд "сколково"

сколково

аркадий дворкович

распространение коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604265186_0:39:1601:939_1920x0_80_0_0_c8268b3dbd1bc08cf4b13842a6d2e9f2.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Одно конкретное лекарство, которое будет способно победить новую коронавирусную инфекцию, вряд ли будет создано, это все равно будет набор препаратов, заявил в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.Он добавил, что цикл разработки такого типа лекарств, с учетом быстро меняющихся штаммов самого вируса, достаточно длинный, и "ждать чудес" не стоит.По его словам, тема COVID-19 не теряет актуальности, в "Сколково" ей занимаются - в инновационном центре работают "дочки" или партнеры практически всех крупнейших российских и зарубежных фармкомпаний."Конечно, у них что-то будет появляться. Мы продолжаем заниматься всем, что касается цифровой диагностики, тестов, телемедицины, чтобы помочь врачам и пациентам в борьбе с коронавирусом", - заключил Дворкович.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210906/minzdrav-1748937235.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, фонд "сколково", сколково, аркадий дворкович