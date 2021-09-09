https://ria.ru/20210909/lavrov-1749400575.html

Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию в Афганистане

Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 09.09.2021

Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию в Афганистане

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим иранским коллегой Амиром Абдоллахианом Афганистан, стороны выразили заинтересованность в установлении... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T17:59

2021-09-09T17:59

2021-09-09T18:21

захват власти в афганистане талибами

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тегеран (город)

афганистан

мид ирана

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим иранским коллегой Амиром Абдоллахианом Афганистан, стороны выразили заинтересованность в установлении стабильности в этой стране."В фокусе особого внимания было положение в Афганистане. Москва и Тегеран заинтересованы в установлении стабильности в этой стране как важного фактора обеспечения безопасности в регионе и за его пределами", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

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в мире, тегеран (город), афганистан, мид ирана, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия