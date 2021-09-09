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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210909/lavrov-1749400575.html
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию в Афганистане
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 09.09.2021
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию в Афганистане
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим иранским коллегой Амиром Абдоллахианом Афганистан, стороны выразили заинтересованность в установлении... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T17:59
2021-09-09T18:21
захват власти в афганистане талибами
в мире
тегеран (город)
афганистан
мид ирана
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим иранским коллегой Амиром Абдоллахианом Афганистан, стороны выразили заинтересованность в установлении стабильности в этой стране."В фокусе особого внимания было положение в Афганистане. Москва и Тегеран заинтересованы в установлении стабильности в этой стране как важного фактора обеспечения безопасности в регионе и за его пределами", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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в мире, тегеран (город), афганистан, мид ирана, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
17:59 09.09.2021 (обновлено: 18:21 09.09.2021)
 
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию в Афганистане

Глава МИД России Лавров обсудил по телефону с иранским коллегой ситуацию в Афганистане

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим иранским коллегой Амиром Абдоллахианом Афганистан, стороны выразили заинтересованность в установлении стабильности в этой стране.
"В фокусе особого внимания было положение в Афганистане. Москва и Тегеран заинтересованы в установлении стабильности в этой стране как важного фактора обеспечения безопасности в регионе и за его пределами", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТегеран (город)АфганистанМИД ИранаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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