https://ria.ru/20210909/kvareli-1749370942.html

Вооруженный мужчина захватил филиал Банка Грузии в Кварели

Вооруженный мужчина захватил филиал Банка Грузии в Кварели - РИА Новости, 09.09.2021

Вооруженный мужчина захватил филиал Банка Грузии в Кварели

Вооруженный мужчина ворвался в филиал Банка Грузии в Кварели (Кахетия) и удерживал заложников, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на МВД республики. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T15:46

2021-09-09T15:46

2021-09-09T17:34

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ТБИЛИСИ, 9 сен — РИА Новости. Вооруженный мужчина ворвался в филиал Банка Грузии в Кварели (Кахетия) и удерживал заложников, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на МВД республики.По словам губернатора региона Ираклия Шиошвили, в здании находилось двое сотрудников, они его уже покинули."Он (захватчик. — Прим. ред.) каждый раз называет разные суммы. Так что сейчас между ним и правоохранителями ведутся переговоры. Посмотрим, каков будет результат, подождем. Сейчас он находится в банке один", — пояснил чиновник.По словам очевидцев, в момент нападения на мужчине были темные очки, а в руках — ручная граната. Это не первый похожий инцидент: за два года на разные филиалы Банка Грузии совершили несколько нападений.

https://ria.ru/20210902/grabitel-1748415025.html

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в мире, грузия, кахетия