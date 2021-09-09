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Вооруженный мужчина захватил филиал Банка Грузии в Кварели
Вооруженный мужчина захватил филиал Банка Грузии в Кварели - РИА Новости, 09.09.2021
Вооруженный мужчина захватил филиал Банка Грузии в Кварели
Вооруженный мужчина ворвался в филиал Банка Грузии в Кварели (Кахетия) и удерживал заложников, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на МВД республики. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T15:46
2021-09-09T15:46
2021-09-09T17:34
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кахетия
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ТБИЛИСИ, 9 сен — РИА Новости. Вооруженный мужчина ворвался в филиал Банка Грузии в Кварели (Кахетия) и удерживал заложников, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на МВД республики.По словам губернатора региона Ираклия Шиошвили, в здании находилось двое сотрудников, они его уже покинули."Он (захватчик. — Прим. ред.) каждый раз называет разные суммы. Так что сейчас между ним и правоохранителями ведутся переговоры. Посмотрим, каков будет результат, подождем. Сейчас он находится в банке один", — пояснил чиновник.По словам очевидцев, в момент нападения на мужчине были темные очки, а в руках — ручная граната. Это не первый похожий инцидент: за два года на разные филиалы Банка Грузии совершили несколько нападений.
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в мире, грузия, кахетия
15:46 09.09.2021 (обновлено: 17:34 09.09.2021)
Вооруженный мужчина захватил филиал Банка Грузии в Кварели
Вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка в Грузии
ТБИЛИСИ, 9 сен — РИА Новости.
Вооруженный мужчина ворвался в филиал Банка Грузии в Кварели (Кахетия
) и удерживал заложников, сообщает Sputnik Грузия
со ссылкой на МВД республики.
По словам губернатора региона Ираклия Шиошвили, в здании находилось двое сотрудников, они его уже покинули.
"Он (захватчик. — Прим. ред.) каждый раз называет разные суммы. Так что сейчас между ним и правоохранителями ведутся переговоры. Посмотрим, каков будет результат, подождем. Сейчас он находится в банке один", — пояснил чиновник.
По словам очевидцев, в момент нападения на мужчине были темные очки, а в руках — ручная граната.
Это не первый похожий инцидент: за два года на разные филиалы Банка Грузии совершили несколько нападений.