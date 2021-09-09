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ЦИК исключил из списка кандидатов в депутаты Госдумы от "Яблока" Кузьмина
ЦИК исключил из списка кандидатов в депутаты Госдумы от "Яблока" Кузьмина - РИА Новости, 09.09.2021
ЦИК исключил из списка кандидатов в депутаты Госдумы от "Яблока" Кузьмина
ЦИК исключил из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" Николая Кузьмина, следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:28
2021-09-09T12:28
политика
общество
госдума рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ЦИК исключил из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" Николая Кузьмина, следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в четверг."Аннулировать регистрацию кандидата Кузьмина Николая Александровича и исключить из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Яблоко", - говорится в постановлении.Отмечается, что Кузьмин не имеет право быть избранным депутатом Госдумы в связи с причастностью к работе общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность.Ранее по решению суда Кузьмин был исключен из списка кандидатов в депутаты псковского областного собрания из-за причастности к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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политика, общество, госдума рф, выборы в государственную думу
12:28 09.09.2021
 
ЦИК исключил из списка кандидатов в депутаты Госдумы от "Яблока" Кузьмина

ЦИК исключил из списка кандидатов в депутаты Госдумы от "Яблока" Николая Кузьмина

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ
Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ЦИК исключил из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" Николая Кузьмина, следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в четверг.
"Аннулировать регистрацию кандидата Кузьмина Николая Александровича и исключить из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Яблоко", - говорится в постановлении.
Отмечается, что Кузьмин не имеет право быть избранным депутатом Госдумы в связи с причастностью к работе общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность.
Ранее по решению суда Кузьмин был исключен из списка кандидатов в депутаты псковского областного собрания из-за причастности к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность.
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Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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