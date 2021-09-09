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Туризм
https://ria.ru/20210909/kuba-1749368847.html
Куба предложила России увеличить число авиарейсов между странами
Куба предложила России увеличить число авиарейсов между странами - РИА Новости, 09.09.2021
Куба предложила России увеличить число авиарейсов между странами
Куба предложила России рассмотреть возможность увеличения числа авиарейсов между странами после снятия коронавирусных ограничений, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:25
2021-09-09T16:25
туризм
куба
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
новости - туризм
azur air
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Куба предложила России рассмотреть возможность увеличения числа авиарейсов между странами после снятия коронавирусных ограничений, говорится в сообщении Росавиации.В среду во время рабочего визита первого замминистра туризма Кубы Марии дель Кармен Орельяна Альварадо в Россию состоялась встреча с замруководителя Росавиации Георгием Бахаревым. "Госпожа Мария дель Кармен Орельяна Альварадо проинформировала об эпидемиологической ситуации на Кубе и мерах, предпринимаемых кубинской стороной для создания безопасного пребывания в республике туристов", — говорится в сообщении.Замминистра добавила, что в ноябре текущего года планируется снять коронавирусные ограничения на въезд российских туристов на Кубу и перемещение по республике, в связи с чем предложила рассмотреть возможность увеличения количества рейсов между странами.В ходе встречи стороны обсудили выполнение полетов российских авиакомпаний ("Аэрофлот", Azur air, Nordwind и Royal Flight) в текущих условиях ограничений. Бахарев отметил высокий уровень коммерческой загрузки рейсов российских авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы между странами. По итогам встречи стороны выразили взаимную надежду на скорейшее увеличение полётов между двумя странами.
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куба, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, новости - туризм, azur air, россия, коронавирус covid-19, гавана, куда можно лететь, авиабилеты, туристы, туры
16:25 09.09.2021
 
Куба предложила России увеличить число авиарейсов между странами

Число рейсов между Кубой и Россией может увеличиться после снятия ковидных ограничений

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки
Вид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Куба предложила России рассмотреть возможность увеличения числа авиарейсов между странами после снятия коронавирусных ограничений, говорится в сообщении Росавиации.
В среду во время рабочего визита первого замминистра туризма Кубы Марии дель Кармен Орельяна Альварадо в Россию состоялась встреча с замруководителя Росавиации Георгием Бахаревым.
"Госпожа Мария дель Кармен Орельяна Альварадо проинформировала об эпидемиологической ситуации на Кубе и мерах, предпринимаемых кубинской стороной для создания безопасного пребывания в республике туристов", — говорится в сообщении.
Замминистра добавила, что в ноябре текущего года планируется снять коронавирусные ограничения на въезд российских туристов на Кубу и перемещение по республике, в связи с чем предложила рассмотреть возможность увеличения количества рейсов между странами.
В ходе встречи стороны обсудили выполнение полетов российских авиакомпаний ("Аэрофлот", Azur air, Nordwind и Royal Flight) в текущих условиях ограничений. Бахарев отметил высокий уровень коммерческой загрузки рейсов российских авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы между странами.
По итогам встречи стороны выразили взаимную надежду на скорейшее увеличение полётов между двумя странами.
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ТуризмКубаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)АэрофлотНовости - ТуризмAzur AirРоссияКоронавирус COVID-19Гаванакуда можно лететьавиабилетытуристыТуры
 
 
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