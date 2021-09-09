https://ria.ru/20210909/kuba-1749368847.html

Куба предложила России увеличить число авиарейсов между странами

Куба предложила России увеличить число авиарейсов между странами - РИА Новости, 09.09.2021

Куба предложила России увеличить число авиарейсов между странами

Куба предложила России рассмотреть возможность увеличения числа авиарейсов между странами после снятия коронавирусных ограничений, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T16:25

2021-09-09T16:25

2021-09-09T16:25

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Куба предложила России рассмотреть возможность увеличения числа авиарейсов между странами после снятия коронавирусных ограничений, говорится в сообщении Росавиации.В среду во время рабочего визита первого замминистра туризма Кубы Марии дель Кармен Орельяна Альварадо в Россию состоялась встреча с замруководителя Росавиации Георгием Бахаревым. "Госпожа Мария дель Кармен Орельяна Альварадо проинформировала об эпидемиологической ситуации на Кубе и мерах, предпринимаемых кубинской стороной для создания безопасного пребывания в республике туристов", — говорится в сообщении.Замминистра добавила, что в ноябре текущего года планируется снять коронавирусные ограничения на въезд российских туристов на Кубу и перемещение по республике, в связи с чем предложила рассмотреть возможность увеличения количества рейсов между странами.В ходе встречи стороны обсудили выполнение полетов российских авиакомпаний ("Аэрофлот", Azur air, Nordwind и Royal Flight) в текущих условиях ограничений. Бахарев отметил высокий уровень коммерческой загрузки рейсов российских авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы между странами. По итогам встречи стороны выразили взаимную надежду на скорейшее увеличение полётов между двумя странами.

https://ria.ru/20210909/kazakhstan-1749315401.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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