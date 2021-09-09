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Лукашенко рассказал о влиянии афганского кризиса на Белоруссию
Лукашенко рассказал о влиянии афганского кризиса на Белоруссию - РИА Новости, 09.09.2021
Лукашенко рассказал о влиянии афганского кризиса на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным детально обсуждались актуальные международные проблемы, РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T21:48
2021-09-09T21:48
2021-09-09T22:42
захват власти в афганистане талибами
в мире
белоруссия
афганистан
александр лукашенко
европа
владимир путин
одкб
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным детально обсуждались актуальные международные проблемы, прежде всего - нестабильность в Афганистане."Мы сегодня детально обсудили актуальные международные проблемы, наши отношения с соседними странами и объединениями. Подробно остановились на обстановке в зонах нестабильности, прежде всего - в Афганистане, с точки зрения угроз для национальной безопасности Союзного государства России и Беларуси", - заявил Лукашенко журналистам."Даже мы (Белоруссия – ред.), находясь в центре Европы, далеко от театра военных действий, ощутили на себе последствия афганского кризиса. Посмотрите, что творится с беженцами на наших границах, как ведет себя прогрессивный Запад, постоянно уже бряцая оружием. Естественно, в этих условиях мы затронули тему союзного военного учения "Запад 2021". Совместное противодействие общим вызовам и угрозам будем только наращивать", - проинформировал президент республики.По его словам, в данном контексте первоочередная важность - обеспечение всесторонней безопасности Белоруссии и России и ОДКБ в целом. "Единую позицию по этому вопросу мы все вместе утвердим в ходе предстоящих мероприятий в Душанбе", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20210909/putin-1749372108.html
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в мире, белоруссия, афганистан, александр лукашенко, европа, владимир путин, одкб, россия
21:48 09.09.2021 (обновлено: 22:42 09.09.2021)
Лукашенко рассказал о влиянии афганского кризиса на Белоруссию
Президент Белоруссии Лукашенко рассказал о влиянии кризиса в Афганистане на страну