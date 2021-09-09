https://ria.ru/20210909/krizis-1749432933.html

Лукашенко рассказал о влиянии афганского кризиса на Белоруссию

Лукашенко рассказал о влиянии афганского кризиса на Белоруссию - РИА Новости, 09.09.2021

Лукашенко рассказал о влиянии афганского кризиса на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным детально обсуждались актуальные международные проблемы, РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T21:48

2021-09-09T21:48

2021-09-09T22:42

захват власти в афганистане талибами

в мире

белоруссия

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александр лукашенко

европа

владимир путин

одкб

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным детально обсуждались актуальные международные проблемы, прежде всего - нестабильность в Афганистане."Мы сегодня детально обсудили актуальные международные проблемы, наши отношения с соседними странами и объединениями. Подробно остановились на обстановке в зонах нестабильности, прежде всего - в Афганистане, с точки зрения угроз для национальной безопасности Союзного государства России и Беларуси", - заявил Лукашенко журналистам."Даже мы (Белоруссия – ред.), находясь в центре Европы, далеко от театра военных действий, ощутили на себе последствия афганского кризиса. Посмотрите, что творится с беженцами на наших границах, как ведет себя прогрессивный Запад, постоянно уже бряцая оружием. Естественно, в этих условиях мы затронули тему союзного военного учения "Запад 2021". Совместное противодействие общим вызовам и угрозам будем только наращивать", - проинформировал президент республики.По его словам, в данном контексте первоочередная важность - обеспечение всесторонней безопасности Белоруссии и России и ОДКБ в целом. "Единую позицию по этому вопросу мы все вместе утвердим в ходе предстоящих мероприятий в Душанбе", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20210909/putin-1749372108.html

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в мире, белоруссия, афганистан, александр лукашенко, европа, владимир путин, одкб, россия