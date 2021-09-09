Дэниел Крейг рассказал о психологических проблемах после роли Бонда
© Фото : предоставлено компанией Sony Pictures Releasing RussiaКадр из фильма "007: Спектр"
© Фото : предоставлено компанией Sony Pictures Releasing Russia
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Актер Дэниел Крейг рассказал порталу The Sun о психологических проблемах после съемок в роли Джеймса Бонда. Он был не готов к свалившейся на него популярности.
"Я запирался и задергивал шторы. Я был физически и психологически в осаде", – признался актер.
Как только в 2005 было объявлено, что Крейг станет новым Агентом 007, звезда всю ночь читал негативные комментарии о себе. Их было много.
© AP Photo / Andrew Medichini Дэниел Крейг
© AP Photo / Andrew Medichini
"Мне не понравился этот новый уровень славы и популярности. Хью Джекман помог мне смириться с ним и оценить его", – добавил Крейг.
Ранее стало известно, что Дэниел занял первое место в списке самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Он обогатился сразу на 100 миллионов долларов благодаря тому, что Netflix приобрел права на два сиквела фильма "Достать ножи" 2019 года.
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