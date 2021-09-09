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Шоубиз
https://ria.ru/20210909/kreyg-1749397815.html
Дэниел Крейг рассказал о психологических проблемах после роли Бонда
Дэниел Крейг рассказал о психологических проблемах после роли Бонда - РИА Новости, 09.09.2021
Дэниел Крейг рассказал о психологических проблемах после роли Бонда
Актер Дэниел Крейг рассказал порталу The Sun о психологических проблемах после съемок в роли Джеймса Бонда. Он был не готов к свалившейся на него популярности. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T17:47
2021-09-09T17:47
шоубиз
голливуд
дэниел крейг
джеймс бонд
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Актер Дэниел Крейг рассказал порталу The Sun о психологических проблемах после съемок в роли Джеймса Бонда. Он был не готов к свалившейся на него популярности.Как только в 2005 было объявлено, что Крейг станет новым Агентом 007, звезда всю ночь читал негативные комментарии о себе. Их было много.Ранее стало известно, что Дэниел занял первое место в списке самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Он обогатился сразу на 100 миллионов долларов благодаря тому, что Netflix приобрел права на два сиквела фильма "Достать ножи" 2019 года.
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голливуд, дэниел крейг, джеймс бонд, netflix, знаменитости, новости культуры
17:47 09.09.2021
 

Дэниел Крейг рассказал о психологических проблемах после роли Бонда

© Фото : предоставлено компанией Sony Pictures Releasing RussiaКадр из фильма "007: Спектр"
Кадр из фильма 007: Спектр - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Фото : предоставлено компанией Sony Pictures Releasing Russia
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Актер Дэниел Крейг рассказал порталу The Sun о психологических проблемах после съемок в роли Джеймса Бонда. Он был не готов к свалившейся на него популярности.

"Я запирался и задергивал шторы. Я был физически и психологически в осаде", – признался актер.

Как только в 2005 было объявлено, что Крейг станет новым Агентом 007, звезда всю ночь читал негативные комментарии о себе. Их было много.
© AP Photo / Andrew Medichini Дэниел Крейг
Дэниел Крейг - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© AP Photo / Andrew Medichini
"Мне не понравился этот новый уровень славы и популярности. Хью Джекман помог мне смириться с ним и оценить его", – добавил Крейг.
Ранее стало известно, что Дэниел занял первое место в списке самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Он обогатился сразу на 100 миллионов долларов благодаря тому, что Netflix приобрел права на два сиквела фильма "Достать ножи" 2019 года.
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ШоубизГолливудДэниел КрейгДжеймс БондNetflixЗнаменитостиНовости культуры
 
 
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