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Дэниел Крейг рассказал о психологических проблемах после роли Бонда

Дэниел Крейг рассказал о психологических проблемах после роли Бонда - РИА Новости, 09.09.2021

Дэниел Крейг рассказал о психологических проблемах после роли Бонда

Актер Дэниел Крейг рассказал порталу The Sun о психологических проблемах после съемок в роли Джеймса Бонда. Он был не готов к свалившейся на него популярности. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T17:47

2021-09-09T17:47

2021-09-09T17:47

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Актер Дэниел Крейг рассказал порталу The Sun о психологических проблемах после съемок в роли Джеймса Бонда. Он был не готов к свалившейся на него популярности.Как только в 2005 было объявлено, что Крейг станет новым Агентом 007, звезда всю ночь читал негативные комментарии о себе. Их было много.Ранее стало известно, что Дэниел занял первое место в списке самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Он обогатился сразу на 100 миллионов долларов благодаря тому, что Netflix приобрел права на два сиквела фильма "Достать ножи" 2019 года.

https://ria.ru/20210901/treyler-1748124147.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

голливуд, дэниел крейг, джеймс бонд, netflix, знаменитости, новости культуры