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Религия
https://ria.ru/20210909/kreschenie-1749342509.html
Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок - РИА Новости, 09.09.2021
Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
Актер Рамис Ибрагимов рассказал РИА Новости как погибший в Норильске режиссер Александр Мельник привел его в 55 лет к Богу и "крестил", по его словам, с тех пор РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:54
2021-09-09T13:54
религия
норильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
арктика
евгений зиничев
александр мельников
россия
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Актер Рамис Ибрагимов рассказал РИА Новости как погибший в Норильске режиссер Александр Мельник привел его в 55 лет к Богу и "крестил", по его словам, с тех пор они были не просто друзьями, а "одной семьей".Мельник погиб в среду в Норильске, куда он прибыл, чтобы выбрать локацию для съемок своего нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути, сообщала пресс-служба МЧС. По данным ведомства, режиссер сорвался с обрыва, вместе с ним погиб глава МЧС Евгений Зиничев, который попытался его спасти."Саша очень любил людей, это было его жизненное кредо. Он любил Россию, так как он говорил о своей стране, я не встречал таких людей. Он все время говорил о том, что надо учиться прощать, а без любви этого быть не может. Он привел меня к Богу. Бог – это любовь", - рассказал Ибрагимов.Актер и режиссер познакомились на съемках фильма Мельника "Новая земля" в 2008 году, где Ибрагимов сыграл одну из ролей."И с тех пор мы не расставались. Мы не просто дружили, мы были как одна семья. Саша меня "крестил", после съемок "Новой земли" я к нему пришел и попросил об этом, и Саша привел меня в храм к своему духовнику. Он сам не выходил из молитв. Меня крестил отец Николай, настоятель храма Николы в Толмачах (протоиерей Николай Соколов), теперь он и мой духовник", - рассказал актер.
https://ria.ru/20210908/soboleznovaniya-1749234332.html
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норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), арктика, евгений зиничев, александр мельников, россия, погиб глава мчс зиничев
13:54 09.09.2021
 

Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкРежиссер Александр Мельник
Режиссер Александр Мельник - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Актер Рамис Ибрагимов рассказал РИА Новости как погибший в Норильске режиссер Александр Мельник привел его в 55 лет к Богу и "крестил", по его словам, с тех пор они были не просто друзьями, а "одной семьей".
Мельник погиб в среду в Норильске, куда он прибыл, чтобы выбрать локацию для съемок своего нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути, сообщала пресс-служба МЧС. По данным ведомства, режиссер сорвался с обрыва, вместе с ним погиб глава МЧС Евгений Зиничев, который попытался его спасти.
"Саша очень любил людей, это было его жизненное кредо. Он любил Россию, так как он говорил о своей стране, я не встречал таких людей. Он все время говорил о том, что надо учиться прощать, а без любви этого быть не может. Он привел меня к Богу. Бог – это любовь", - рассказал Ибрагимов.
Режиссер Александр Мельник - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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Актер и режиссер познакомились на съемках фильма Мельника "Новая земля" в 2008 году, где Ибрагимов сыграл одну из ролей.
"И с тех пор мы не расставались. Мы не просто дружили, мы были как одна семья. Саша меня "крестил", после съемок "Новой земли" я к нему пришел и попросил об этом, и Саша привел меня в храм к своему духовнику. Он сам не выходил из молитв. Меня крестил отец Николай, настоятель храма Николы в Толмачах (протоиерей Николай Соколов), теперь он и мой духовник", - рассказал актер.
 
РелигияНорильскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АрктикаЕвгений ЗиничевАлександр МельниковРоссияПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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