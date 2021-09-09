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Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужны новые кредиты от России
Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужны новые кредиты от России - РИА Новости, 09.09.2021
Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужны новые кредиты от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску не нужны новые кредиты от России, но, если сторонам удастся сэкономить в рамках какого-либо... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T23:11
2021-09-09T23:11
экономика
белоруссия
москва
владимир путин
александр лукашенко
евразийский экономический союз
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску не нужны новые кредиты от России, но, если сторонам удастся сэкономить в рамках какого-либо совместного проекта, эти средства можно отдать белорусской стороне как кредит.В четверг в Москве состоялись переговоры Лукашенко и президента РФ Владимира Путина."Что касается кредитной поддержки: Владимир Владимирович не сказал, но я должен признаться, что я просил его, что нам не нужны новые кредиты. Если мы от атомной станции, на которую нам выделен определенный кредит... чего-то сэкономим, я его попросил: ты мне отдай экономию эту как кредит. Ответ был такой: подумаем, если будут хорошие выгодные проекты для Беларуси и России. Нас это устраивает", - сказал Лукашенко.Он также высказался по поводу "специальных цен" для республики."По всем товарам специфика цен состоит в том, что у нас в союзе (Союзном государстве – ред.) и даже в ЕАЭС, по-моему, беспошлинная торговля… С определенными изъятиями пока на энергоносители. Владимир Владимирович говорил про газ. В связи с тем, что здесь есть изъятие, мы практически каждый год корректируем цену, в том числе - на газ. По нефти мы вышли на уровень торговли по мировым ценам с учетом изъятия пошлины, если мы продаем нефтепродукты за пределы Беларуси", - пояснил белорусский лидер.
https://ria.ru/20210909/pogloschenie-1749437891.html
https://ria.ru/20210909/gaz-1749431644.html
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экономика, белоруссия, москва, владимир путин, александр лукашенко, евразийский экономический союз, цены на нефть, россия
23:11 09.09.2021
 
Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужны новые кредиты от России

Президент Белоруссии Лукашенко: Минску не нужны новые кредиты от Москвы

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску не нужны новые кредиты от России, но, если сторонам удастся сэкономить в рамках какого-либо совместного проекта, эти средства можно отдать белорусской стороне как кредит.
В четверг в Москве состоялись переговоры Лукашенко и президента РФ Владимира Путина.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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Путин усмехнулся после слов Лукашенко о поглощении Белоруссии
"Что касается кредитной поддержки: Владимир Владимирович не сказал, но я должен признаться, что я просил его, что нам не нужны новые кредиты. Если мы от атомной станции, на которую нам выделен определенный кредит... чего-то сэкономим, я его попросил: ты мне отдай экономию эту как кредит. Ответ был такой: подумаем, если будут хорошие выгодные проекты для Беларуси и России. Нас это устраивает", - сказал Лукашенко.
Он также высказался по поводу "специальных цен" для республики.
"По всем товарам специфика цен состоит в том, что у нас в союзе (Союзном государстве – ред.) и даже в ЕАЭС, по-моему, беспошлинная торговля… С определенными изъятиями пока на энергоносители. Владимир Владимирович говорил про газ. В связи с тем, что здесь есть изъятие, мы практически каждый год корректируем цену, в том числе - на газ. По нефти мы вышли на уровень торговли по мировым ценам с учетом изъятия пошлины, если мы продаем нефтепродукты за пределы Беларуси", - пояснил белорусский лидер.
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ЭкономикаБелоруссияМоскваВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союзЦены на нефтьРоссия
 
 
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