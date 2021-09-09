https://ria.ru/20210909/krazha-1749288733.html

Сахалинца задержали по подозрению в краже трех миллионов рублей из игрушки

Сахалинца задержали по подозрению в краже трех миллионов рублей из игрушки - РИА Новости, 09.09.2021

Сахалинца задержали по подозрению в краже трех миллионов рублей из игрушки

Сахалинские полицейские задержали подозреваемого в краже 3 миллионов рублей и золотых украшений, деньги юноша нашел в плюшевом медведе в квартире подруги,... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T09:20

2021-09-09T09:20

2021-09-09T09:24

происшествия

корсаков

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен - РИА Новости. Сахалинские полицейские задержали подозреваемого в краже 3 миллионов рублей и золотых украшений, деньги юноша нашел в плюшевом медведе в квартире подруги, сообщает пресс-служба УМВД по региону.О похищении денег и ценностей в полицию заявила 37-летняя жительница Корсакова. Следователи установили, что её 18-летняя дочь пригласила в гости 21-летнего ранее судимого приятеля. По версии следствия, он и нашел медведя с деньгами.Кроме того, по данным УМВД, молодой человек забрал с собой найденные в комоде 20 тысяч рублей и золотые украшения на сумму около 52 тысяч рублей.Скрывался подозреваемый на севере Сахалина в подвале одного из домов. Деньги, по данным УМВД, он успел потратить на личные нужды, а украшения сдать в ломбард.В отношении находчивого юноши заведено дело о краже в особо крупном размере (максимальная санкция - 10 лет лишения свободы). Он задержан.

https://ria.ru/20210909/gosuslugi-1749275302.html

корсаков

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, корсаков, сахалин