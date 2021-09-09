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Сахалинца задержали по подозрению в краже трех миллионов рублей из игрушки
Сахалинца задержали по подозрению в краже трех миллионов рублей из игрушки - РИА Новости, 09.09.2021
Сахалинца задержали по подозрению в краже трех миллионов рублей из игрушки
Сахалинские полицейские задержали подозреваемого в краже 3 миллионов рублей и золотых украшений, деньги юноша нашел в плюшевом медведе в квартире подруги,... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T09:20
2021-09-09T09:24
происшествия
корсаков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен - РИА Новости. Сахалинские полицейские задержали подозреваемого в краже 3 миллионов рублей и золотых украшений, деньги юноша нашел в плюшевом медведе в квартире подруги, сообщает пресс-служба УМВД по региону.О похищении денег и ценностей в полицию заявила 37-летняя жительница Корсакова. Следователи установили, что её 18-летняя дочь пригласила в гости 21-летнего ранее судимого приятеля. По версии следствия, он и нашел медведя с деньгами.Кроме того, по данным УМВД, молодой человек забрал с собой найденные в комоде 20 тысяч рублей и золотые украшения на сумму около 52 тысяч рублей.Скрывался подозреваемый на севере Сахалина в подвале одного из домов. Деньги, по данным УМВД, он успел потратить на личные нужды, а украшения сдать в ломбард.В отношении находчивого юноши заведено дело о краже в особо крупном размере (максимальная санкция - 10 лет лишения свободы). Он задержан.
https://ria.ru/20210909/gosuslugi-1749275302.html
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происшествия, корсаков, сахалин
09:20 09.09.2021 (обновлено: 09:24 09.09.2021)
 
Сахалинца задержали по подозрению в краже трех миллионов рублей из игрушки

Сахалинца задержали по подозрению в краже трех миллионов рублей из плюшевого медведя

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен - РИА Новости. Сахалинские полицейские задержали подозреваемого в краже 3 миллионов рублей и золотых украшений, деньги юноша нашел в плюшевом медведе в квартире подруги, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
О похищении денег и ценностей в полицию заявила 37-летняя жительница Корсакова. Следователи установили, что её 18-летняя дочь пригласила в гости 21-летнего ранее судимого приятеля. По версии следствия, он и нашел медведя с деньгами.
Кроме того, по данным УМВД, молодой человек забрал с собой найденные в комоде 20 тысяч рублей и золотые украшения на сумму около 52 тысяч рублей.
Скрывался подозреваемый на севере Сахалина в подвале одного из домов. Деньги, по данным УМВД, он успел потратить на личные нужды, а украшения сдать в ломбард.
В отношении находчивого юноши заведено дело о краже в особо крупном размере (максимальная санкция - 10 лет лишения свободы). Он задержан.
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