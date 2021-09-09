https://ria.ru/20210909/krazha-1749280058.html

Пришедший в гости россиянин украл из плюшевого медведя три миллиона рублей

Пришедший в гости россиянин украл из плюшевого медведя три миллиона рублей - РИА Новости, 09.09.2021

Пришедший в гости россиянин украл из плюшевого медведя три миллиона рублей

Мужчина украл у жительницы города Корсаков на Сахалине три миллиона рублей, которые она хранила внутри плюшевого медведя. Об этом сообщает Citysakh.ru со... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T06:50

2021-09-09T06:50

2021-09-09T06:50

происшествия

корсаков

сахалин

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мужчина украл у жительницы города Корсаков на Сахалине три миллиона рублей, которые она хранила внутри плюшевого медведя. Об этом сообщает Citysakh.ru со ссылкой на региональный главк МВД.По версии полиции, 21-летнего подозреваемого пригласила в гости 18-летняя дочь потерпевшей, которой в тот момент не было дома. Молодой человек также похитил лежавшие в комоде деньги и золотые украшения стоимостью 72 тысячи рублей и скрылся.Предполагаемый преступник отправился на север Сахалина, где прятался от полицейских в подвале одного из домов. По предварительным данным, похищенные деньги молодой человек потратил на личные нужды, а ювелирные украшения передал своему другу, который по его просьбе сдал их в ломбард.Подозреваемый задержан, в отношении него возбудили уголовное дело.

https://ria.ru/20191008/1559544692.html

корсаков

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, корсаков, сахалин