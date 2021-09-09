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Пришедший в гости россиянин украл из плюшевого медведя три миллиона рублей
Пришедший в гости россиянин украл из плюшевого медведя три миллиона рублей - РИА Новости, 09.09.2021
Пришедший в гости россиянин украл из плюшевого медведя три миллиона рублей
Мужчина украл у жительницы города Корсаков на Сахалине три миллиона рублей, которые она хранила внутри плюшевого медведя. Об этом сообщает Citysakh.ru со... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T06:50
2021-09-09T06:50
2021-09-09T06:50
происшествия
корсаков
сахалин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мужчина украл у жительницы города Корсаков на Сахалине три миллиона рублей, которые она хранила внутри плюшевого медведя. Об этом сообщает Citysakh.ru со ссылкой на региональный главк МВД.По версии полиции, 21-летнего подозреваемого пригласила в гости 18-летняя дочь потерпевшей, которой в тот момент не было дома. Молодой человек также похитил лежавшие в комоде деньги и золотые украшения стоимостью 72 тысячи рублей и скрылся.Предполагаемый преступник отправился на север Сахалина, где прятался от полицейских в подвале одного из домов. По предварительным данным, похищенные деньги молодой человек потратил на личные нужды, а ювелирные украшения передал своему другу, который по его просьбе сдал их в ломбард.Подозреваемый задержан, в отношении него возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20191008/1559544692.html
корсаков
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происшествия, корсаков, сахалин
Пришедший в гости россиянин украл из плюшевого медведя три миллиона рублей
Пришедший в гости к девушке сахалинец украл из плюшевого медведя три миллиона рублей