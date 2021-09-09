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Космонавты сообщили, что запах дыма на МКС сохраняется
Космонавты сообщили, что запах дыма на МКС сохраняется - РИА Новости, 09.09.2021
Космонавты сообщили, что запах дыма на МКС сохраняется
Российские космонавты на МКС уведомили наземных специалистов Центра управления полетами, что запах на МКС после срабатывания датчика задымления ослаб, но не... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T09:58
2021-09-09T09:58
наса
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
земля
тома песке
петр дубров
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российские космонавты на МКС уведомили наземных специалистов Центра управления полетами, что запах на МКС после срабатывания датчика задымления ослаб, но не прошел до конца, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.По словам российского космонавта Олега Новицкого, "запах остался". Он предположил, что причиной этого может быть то, что фильтр пока работает недостаточно долго. Кроме того, космонавт уточнил, что экипаж проснулся в 8.20 мск и заметил, что фильтр А2 был отключен. Позднее он рассказал, что если находиться в модуле долго, то запах перестает ощущаться, но при входе в модуль он все же чувствуется.Ранее Новицкий сказал подмосковному Центру управления полетами, что ночью в модуле "Звезда" сработала сигнализация, экипаж видит дым и чувствует запах. Позже приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в модуле "Звезда". Также астронавт Тома Песке сообщил, что запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент станции из-за работающей вентиляции.Согласно переговорам, по рекомендациям специалистов подмосковного Центра управления полетами космонавты Новицкий и Пётр Дубров открыли панели в модуле "Звезда" в районе обнаружения дыма и осмотрели запанельное пространство, однако источника дыма не обнаружили. Позже они включили фильтр для очистки атмосферы станции от вредных примесей.В "Роскосмосе" подтвердили информацию о срабатывании датчика задымления и включении аварийной сигнализации. Экипаж включил фильтр очистки атмосферы, после чего продолжил ночной отдых. Пока, по информации "Роскосмоса", экипаж штатно готовится к предстоящему вечером 9 сентября выходу в открытый космос.
https://ria.ru/20210909/mks-1749287039.html
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наса, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, земля, тома песке, петр дубров
09:58 09.09.2021
 
Космонавты сообщили, что запах дыма на МКС сохраняется

Космонавты уведомили специалистов ЦУП, что запах дыма на МКС сохраняется

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© NASA / Roscosmos
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российские космонавты на МКС уведомили наземных специалистов Центра управления полетами, что запах на МКС после срабатывания датчика задымления ослаб, но не прошел до конца, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
По словам российского космонавта Олега Новицкого, "запах остался". Он предположил, что причиной этого может быть то, что фильтр пока работает недостаточно долго. Кроме того, космонавт уточнил, что экипаж проснулся в 8.20 мск и заметил, что фильтр А2 был отключен. Позднее он рассказал, что если находиться в модуле долго, то запах перестает ощущаться, но при входе в модуль он все же чувствуется.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
08:57Наука
В Роскосмосе рассказали о состоянии систем на МКС после задымления
Ранее Новицкий сказал подмосковному Центру управления полетами, что ночью в модуле "Звезда" сработала сигнализация, экипаж видит дым и чувствует запах. Позже приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в модуле "Звезда". Также астронавт Тома Песке сообщил, что запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент станции из-за работающей вентиляции.
Согласно переговорам, по рекомендациям специалистов подмосковного Центра управления полетами космонавты Новицкий и Пётр Дубров открыли панели в модуле "Звезда" в районе обнаружения дыма и осмотрели запанельное пространство, однако источника дыма не обнаружили. Позже они включили фильтр для очистки атмосферы станции от вредных примесей.
В "Роскосмосе" подтвердили информацию о срабатывании датчика задымления и включении аварийной сигнализации. Экипаж включил фильтр очистки атмосферы, после чего продолжил ночной отдых. Пока, по информации "Роскосмоса", экипаж штатно готовится к предстоящему вечером 9 сентября выходу в открытый космос.
Модуль Звезда Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
08:10Наука
В модуле "Звезда" на МКС ночью сработала пожарная сигнализация
 
НАСАКосмос - РИА НаукаЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)Олег НовицкийЗемляТома ПескеПетр Дубров
 
 
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