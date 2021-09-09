https://ria.ru/20210909/kosmos-1749293597.html

Космонавты сообщили, что запах дыма на МКС сохраняется

Космонавты сообщили, что запах дыма на МКС сохраняется - РИА Новости, 09.09.2021

Космонавты сообщили, что запах дыма на МКС сохраняется

Российские космонавты на МКС уведомили наземных специалистов Центра управления полетами, что запах на МКС после срабатывания датчика задымления ослаб, но не... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T09:58

2021-09-09T09:58

2021-09-09T09:58

наса

космос - риа наука

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

олег новицкий

земля

тома песке

петр дубров

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российские космонавты на МКС уведомили наземных специалистов Центра управления полетами, что запах на МКС после срабатывания датчика задымления ослаб, но не прошел до конца, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.По словам российского космонавта Олега Новицкого, "запах остался". Он предположил, что причиной этого может быть то, что фильтр пока работает недостаточно долго. Кроме того, космонавт уточнил, что экипаж проснулся в 8.20 мск и заметил, что фильтр А2 был отключен. Позднее он рассказал, что если находиться в модуле долго, то запах перестает ощущаться, но при входе в модуль он все же чувствуется.Ранее Новицкий сказал подмосковному Центру управления полетами, что ночью в модуле "Звезда" сработала сигнализация, экипаж видит дым и чувствует запах. Позже приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в модуле "Звезда". Также астронавт Тома Песке сообщил, что запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент станции из-за работающей вентиляции.Согласно переговорам, по рекомендациям специалистов подмосковного Центра управления полетами космонавты Новицкий и Пётр Дубров открыли панели в модуле "Звезда" в районе обнаружения дыма и осмотрели запанельное пространство, однако источника дыма не обнаружили. Позже они включили фильтр для очистки атмосферы станции от вредных примесей.В "Роскосмосе" подтвердили информацию о срабатывании датчика задымления и включении аварийной сигнализации. Экипаж включил фильтр очистки атмосферы, после чего продолжил ночной отдых. Пока, по информации "Роскосмоса", экипаж штатно готовится к предстоящему вечером 9 сентября выходу в открытый космос.

https://ria.ru/20210909/mks-1749287039.html

https://ria.ru/20210909/kosmos-1749283501.html

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наса, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, земля, тома песке, петр дубров