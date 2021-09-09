https://ria.ru/20210909/kosmonavty-1749407066.html

Российские космонавты второй раз за неделю вышли в открытый космос

Российские космонавты второй раз за неделю вышли в открытый космос - РИА Новости, 09.09.2021

Российские космонавты второй раз за неделю вышли в открытый космос

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров второй раз за неделю вышли в открытый космос для продолжения интеграции нового модуля "Наука" в состав... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T18:30

2021-09-09T18:30

2021-09-09T18:30

космос - риа наука

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

олег новицкий

тома песке

россия

акихико хосиде

петр дубров

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров второй раз за неделю вышли в открытый космос для продолжения интеграции нового модуля "Наука" в состав Международной космической станции, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Выходной люк был открыт в 17.51 мск. Как и в прошлый раз, это сделал Петр Дубров. Это 58-й выход с МКС по российской программе и третий в этом году. Два предыдущих выхода также с участием Новицкого и Дуброва состоялись 2 июня и 3 сентября.В начале выхода Новицкому и Дуброву предстоит завершить подключение кабеля локальной сети Ethernet, проложенного от американского сегмента станции к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", который прибыл на МКС в июле, а также закончить установку на этом модуле поручня для удобства передвижения. Эти операции они не успели сделать в прошлом выходе.Кроме того, космонавты должны проложить между модулями "Звезда" и "Наука" кабель локальной сети Ethernet, два высокочастотных телевизионных кабеля и кабель системы сближения "Курс". Также запланирована установка на модуле "Поиск" платформ с адаптерами и тремя контейнерами "Биориск-МСН".Если останется время, Новицкий и Дубров изменят ориентацию блока контроля давления и осаждений на "Поиске", смонтируют еще три поручня на "Науке", сфотографируют антенны системы "Курс" на грузовом корабле "Прогресс МС-17" и два датчика инфракрасной вертикали 336К на "Науке" и очистят иллюминатор на этом модуле.Согласно переговорам, специалист подмосковного Центра управления полетами попросил Дуброва сфотографировать и оценить состояние антенн 2АСФ-1 и 2АСФ-2 системы "Курс" на корабле "Прогресс МС-17", пристыкованном к модулю "Поиск" российского сегмента МКС."Визуально повреждений антенны слева от меня не наблюдаю. Антенну справа тоже наблюдаю, тоже повреждений нет", - сказал космонавт.Как сообщали ранее в "Роскосмосе", расчетная продолжительность выхода – 6 часов 26 минут. В прошлый раз космонавты проработали 7 часов 54 минуты, хотя изначально планировали 7 часов 5 минут, при этом не успев выполнить часть запланированных задач. Всего для интеграции и дооснащения модуля "Наука" и узлового модуля "Причал", запуск которого намечается в ноябре 2021 года, будут осуществлены десять выходов до конца 2022 года.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210909/kosmos-1749376864.html

https://ria.ru/20210909/mks-1749320215.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210909/rogozin-1749377039.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, тома песке, россия, акихико хосиде, петр дубров, шейн кимброу