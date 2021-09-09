09:38 09.09.2021 (обновлено: 09:53 09.09.2021)
Космонавты на МКС рассказали о своем состоянии перед выходом в космос
Космонавты на МКС заявили, что готов к выходу в космос, несмотря на бессонную ночь
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров на МКС чувствуют себя достаточно отдохнувшими для выхода в открытый космос, несмотря на то, что ночью их разбудила аварийная сигнализация, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Новицкий, общаясь со специалистом Центра управления полетами, который спрашивал у него, сколько космонавты сегодня в итоге поспали, уточнил, что если таким образом он пытается выяснить, готов ли экипаж к работе в открытом космосе, то ответ: "Да, мы чувствуем себя достаточно отдохнувшими".
Ранее Новицкий сказал ЦУП, что ночью в модуле "Звезда" сработала сигнализация, экипаж видит дым и чувствует запах. Приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в модуле "Звезда". Астронавт Тома Песке сообщил, что запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент станции из-за работающей вентиляции.
Согласно переговорам, по рекомендациям специалистов подмосковного Центра управления полетами Новицкий и Дубров открыли панели в модуле "Звезда" в районе обнаружения дыма и осмотрели запанельное пространство, однако источника дыма не обнаружили. Позже они включили фильтр для очистки атмосферы станции от вредных примесей.
В "Роскосмосе" подтвердили информацию о срабатывании датчика задымления и включении аварийной сигнализации. Экипаж включил фильтр очистки атмосферы, после чего продолжил режим ночного отдыха. Пока, по информации "Роскосмоса", экипаж штатно готовится к предстоящему вечером 9 сентября выходу в открытый космос.