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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749392828.html
Страны БРИКС заявили о неравном доступе к вакцинам против COVID-19 в мире
Страны БРИКС заявили о неравном доступе к вакцинам против COVID-19 в мире - РИА Новости, 09.09.2021
Страны БРИКС заявили о неравном доступе к вакцинам против COVID-19 в мире
Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) призывают к расширению сотрудничества в борьбе с пандемией и другими текущими и будущими проблемами... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T17:26
2021-09-09T17:57
распространение коронавируса
в мире
брикс
коронавирус covid-19
бразилия
китай
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) призывают к расширению сотрудничества в борьбе с пандемией и другими текущими и будущими проблемами здравоохранения, говорится в заявлении по итогам саммита лидеров стран объединения."Пандемия COVID-19 вот уже два года продолжает наносить неизмеримый политический, экономический и социальный ущерб по всему миру. Мы выражаем глубочайшие соболезнования в связи с человеческими жертвами, а также солидарность со всеми пострадавшими от пандемии, в том числе в контексте влияния на их жизни и источники дохода", - говорится в заявлении."Мы призываем обеспечить лучшую готовность международного сообщества, а также к активизации сотрудничества в деле борьбы с пандемией и другими текущими и будущими вызовами в сфере здравоохранения посредством мобилизации политической поддержки и необходимых финансовых ресурсов", - отмечается в документе."Мы отмечаем, что сотрудничество по вопросу изучения происхождения SARS-CoV-2 играет важную роль в борьбе с пандемией COVID-19" , - сообщается в заявлении."Мы подтверждаем твердую приверженность продолжению усилий по поддержке стран по всему миру в борьбе с пандемией посредством предоставления финансирования, оказания безвозмездной помощи, локализации производства и содействия экспорту вакцин, средств лечения и диагностики и жизненно важного медицинского оборудования", - говорится в декларации.
https://ria.ru/20210909/briks-1749390964.html
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в мире, брикс, коронавирус covid-19, бразилия, китай, россия
17:26 09.09.2021 (обновлено: 17:57 09.09.2021)
 
Страны БРИКС заявили о неравном доступе к вакцинам против COVID-19 в мире

Страны БРИКС заявили о неравенстве в доступе к вакцинам и терапии от COVID-19 в мире

© AP Photo / Ramon EspinosaМедицинский работник и пациент во время вакцинации кубинской вакциной Abdala в Гаване
Медицинский работник и пациент во время вакцинации кубинской вакциной Abdala в Гаване - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© AP Photo / Ramon Espinosa
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) призывают к расширению сотрудничества в борьбе с пандемией и другими текущими и будущими проблемами здравоохранения, говорится в заявлении по итогам саммита лидеров стран объединения.
"Пандемия COVID-19 вот уже два года продолжает наносить неизмеримый политический, экономический и социальный ущерб по всему миру. Мы выражаем глубочайшие соболезнования в связи с человеческими жертвами, а также солидарность со всеми пострадавшими от пандемии, в том числе в контексте влияния на их жизни и источники дохода", - говорится в заявлении.
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Страны БРИКС приняли итоговую декларацию саммита
"Мы призываем обеспечить лучшую готовность международного сообщества, а также к активизации сотрудничества в деле борьбы с пандемией и другими текущими и будущими вызовами в сфере здравоохранения посредством мобилизации политической поддержки и необходимых финансовых ресурсов", - отмечается в документе.

"Признавая, что производство вакцин против COVID-19 дает нам величайшую надежду на победу над пандемией и что широкомасштабная иммунизация от COVID-19 является глобальным общественным благом, мы с сожалением констатируем явное неравенство в доступе к вакцинам, диагностике и терапии, в особенности для наиболее бедных и уязвимых слоев населения в мире. В этой связи мы признаем важность безопасных, эффективных и доступных вакцин по приемлемым ценам", - говорится в декларации.

"Мы отмечаем, что сотрудничество по вопросу изучения происхождения SARS-CoV-2 играет важную роль в борьбе с пандемией COVID-19" , - сообщается в заявлении.
"Мы подтверждаем твердую приверженность продолжению усилий по поддержке стран по всему миру в борьбе с пандемией посредством предоставления финансирования, оказания безвозмездной помощи, локализации производства и содействия экспорту вакцин, средств лечения и диагностики и жизненно важного медицинского оборудования", - говорится в декларации.
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