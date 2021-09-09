https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749392828.html

Страны БРИКС заявили о неравном доступе к вакцинам против COVID-19 в мире

Страны БРИКС заявили о неравном доступе к вакцинам против COVID-19 в мире - РИА Новости, 09.09.2021

Страны БРИКС заявили о неравном доступе к вакцинам против COVID-19 в мире

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) призывают к расширению сотрудничества в борьбе с пандемией и другими текущими и будущими проблемами... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T17:26

2021-09-09T17:26

2021-09-09T17:57

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

бразилия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) призывают к расширению сотрудничества в борьбе с пандемией и другими текущими и будущими проблемами здравоохранения, говорится в заявлении по итогам саммита лидеров стран объединения."Пандемия COVID-19 вот уже два года продолжает наносить неизмеримый политический, экономический и социальный ущерб по всему миру. Мы выражаем глубочайшие соболезнования в связи с человеческими жертвами, а также солидарность со всеми пострадавшими от пандемии, в том числе в контексте влияния на их жизни и источники дохода", - говорится в заявлении."Мы призываем обеспечить лучшую готовность международного сообщества, а также к активизации сотрудничества в деле борьбы с пандемией и другими текущими и будущими вызовами в сфере здравоохранения посредством мобилизации политической поддержки и необходимых финансовых ресурсов", - отмечается в документе."Мы отмечаем, что сотрудничество по вопросу изучения происхождения SARS-CoV-2 играет важную роль в борьбе с пандемией COVID-19" , - сообщается в заявлении."Мы подтверждаем твердую приверженность продолжению усилий по поддержке стран по всему миру в борьбе с пандемией посредством предоставления финансирования, оказания безвозмездной помощи, локализации производства и содействия экспорту вакцин, средств лечения и диагностики и жизненно важного медицинского оборудования", - говорится в декларации.

https://ria.ru/20210909/briks-1749390964.html

https://ria.ru/20210909/putin-1749366361.html

бразилия

китай

россия

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в мире, брикс, коронавирус covid-19, бразилия, китай, россия