https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749379657.html

В Петербурге назвали сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19

В Петербурге назвали сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 09.09.2021

В Петербурге назвали сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге может быть достигнут уже в ближайший месяц, сообщил РИА Новости вице-губернатор города Олег Эргашев. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T16:28

2021-09-09T16:28

2021-09-09T16:28

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

здоровье - общество

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге может быть достигнут уже в ближайший месяц, сообщил РИА Новости вице-губернатор города Олег Эргашев.Как сообщалось во вторник, более 1,5 миллиона жителей Петербурга привились первым компонентом вакцины от COVID-19, полностью закончили цикл вакцинации - 1,495 миллиона человек."Мы в ближайшее время подойдем к цифре 60%. И можно будет говорить о коллективном иммунитете. Я думаю, что в ближайший месяц", - сказал Эргашев.По данным оперштаба по борьбе с распространением инфекции, за последние сутки в Петербурге выявлено 1380 новых случаев COVID-19.

https://ria.ru/20210909/peterburg-1749369417.html

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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19