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В Петербурге назвали сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19
В Петербурге назвали сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 09.09.2021
В Петербурге назвали сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19
Коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге может быть достигнут уже в ближайший месяц, сообщил РИА Новости вице-губернатор города Олег Эргашев. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:28
2021-09-09T16:28
2021-09-09T16:28
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общество
санкт-петербург
здоровье - общество
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге может быть достигнут уже в ближайший месяц, сообщил РИА Новости вице-губернатор города Олег Эргашев.Как сообщалось во вторник, более 1,5 миллиона жителей Петербурга привились первым компонентом вакцины от COVID-19, полностью закончили цикл вакцинации - 1,495 миллиона человек."Мы в ближайшее время подойдем к цифре 60%. И можно будет говорить о коллективном иммунитете. Я думаю, что в ближайший месяц", - сказал Эргашев.По данным оперштаба по борьбе с распространением инфекции, за последние сутки в Петербурге выявлено 1380 новых случаев COVID-19.
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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
В Петербурге назвали сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19
Власти Петербурга: коллективный иммунитет к COVID-19 сформируется в ближайший месяц