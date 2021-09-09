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В Москве выявили 1801 новый случай заражения коронавирусом
В Москве выявили 1801 новый случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 09.09.2021
В Москве выявили 1801 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1801, Санкт-Петербурге - 1380 и Подмосковье - 525, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:32
2021-09-09T11:32
2021-09-09T11:32
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1801, Санкт-Петербурге - 1380 и Подмосковье - 525, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва 1801, 2. Санкт-Петербург 1380, 3. Московская область 525", - говорится в сообщении.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 1801 новый случай заражения коронавирусом
Оперштаб: в Москве выявили 1801 новый случай заражения коронавирусом