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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749313477.html
В России за сутки выписали 19 639 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 19 639 человек после COVID-19 - РИА Новости, 09.09.2021
В России за сутки выписали 19 639 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 19 639 человек после COVID-19, за все время от болезни выздоровели 6 340 151, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:31
2021-09-09T11:31
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. За сутки в России выписаны 19 639 человек после COVID-19, за все время от болезни выздоровели 6 340 151, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 639 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 340 151", - говорится в сообщении.В частности, в Подмосковье - 1788, Москве - 1461, Санкт-Петербурге - 1138.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:31 09.09.2021
 
В России за сутки выписали 19 639 человек после COVID-19

Оперштаб: за сутки в России выписали 19 639 человек после COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. За сутки в России выписаны 19 639 человек после COVID-19, за все время от болезни выздоровели 6 340 151, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 639 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 340 151", - говорится в сообщении.
В частности, в Подмосковье - 1788, Москве - 1461, Санкт-Петербурге - 1138.
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