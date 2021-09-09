https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749313477.html

В России за сутки выписали 19 639 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 19 639 человек после COVID-19 - РИА Новости, 09.09.2021

В России за сутки выписали 19 639 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 19 639 человек после COVID-19, за все время от болезни выздоровели 6 340 151, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T11:31

2021-09-09T11:31

2021-09-09T11:31

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. За сутки в России выписаны 19 639 человек после COVID-19, за все время от болезни выздоровели 6 340 151, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 639 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 340 151", - говорится в сообщении.В частности, в Подмосковье - 1788, Москве - 1461, Санкт-Петербурге - 1138.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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