https://ria.ru/20210909/kontakty-1749323331.html

В Кремле рассказали о контактах между Россией и США

В Кремле рассказали о контактах между Россией и США - РИА Новости, 09.09.2021

В Кремле рассказали о контактах между Россией и США

Российско-американские контакты осуществляются на разном уровне, но конкретных прикидок о возможной встрече лидеров России и США нет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:22

2021-09-09T12:22

2021-09-09T12:26

сша

россия

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российско-американские контакты осуществляются на разном уровне, но конкретных прикидок о возможной встрече лидеров России и США нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Идут российско-американские контакты на разном уровне, но в настоящее время каких-то конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о якобы подготовке возможной встречи президентов РФ и США.

https://ria.ru/20210907/signal-1748951218.html

сша

россия

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сша, россия, в мире, дмитрий песков