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В Кремле рассказали о контактах между Россией и США
В Кремле рассказали о контактах между Россией и США - РИА Новости, 09.09.2021
В Кремле рассказали о контактах между Россией и США
Российско-американские контакты осуществляются на разном уровне, но конкретных прикидок о возможной встрече лидеров России и США нет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:22
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сша
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российско-американские контакты осуществляются на разном уровне, но конкретных прикидок о возможной встрече лидеров России и США нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Идут российско-американские контакты на разном уровне, но в настоящее время каких-то конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о якобы подготовке возможной встречи президентов РФ и США.
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сша, россия, в мире, дмитрий песков
12:22 09.09.2021 (обновлено: 12:26 09.09.2021)
 
В Кремле рассказали о контактах между Россией и США

Пресс-секретарь президента Песков: российско-американские контакты идут на разном уровне

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российско-американские контакты осуществляются на разном уровне, но конкретных прикидок о возможной встрече лидеров России и США нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Идут российско-американские контакты на разном уровне, но в настоящее время каких-то конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о якобы подготовке возможной встречи президентов РФ и США.
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