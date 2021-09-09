https://ria.ru/20210909/kontakty-1749323331.html
В Кремле рассказали о контактах между Россией и США
В Кремле рассказали о контактах между Россией и США - РИА Новости, 09.09.2021
В Кремле рассказали о контактах между Россией и США
Российско-американские контакты осуществляются на разном уровне, но конкретных прикидок о возможной встрече лидеров России и США нет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T12:22
2021-09-09T12:22
2021-09-09T12:26
сша
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российско-американские контакты осуществляются на разном уровне, но конкретных прикидок о возможной встрече лидеров России и США нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Идут российско-американские контакты на разном уровне, но в настоящее время каких-то конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о якобы подготовке возможной встречи президентов РФ и США.
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сша, россия, в мире, дмитрий песков
12:22 09.09.2021 (обновлено: 12:26 09.09.2021)
В Кремле рассказали о контактах между Россией и США
Пресс-секретарь президента Песков: российско-американские контакты идут на разном уровне