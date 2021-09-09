https://ria.ru/20210909/konin-1749417889.html

Главе СК доложат о расследовании дела о гибели дочери актера Конкина

Главе СК доложат о расследовании дела о гибели дочери актера Конкина - РИА Новости, 09.09.2021

Главе СК доложат о расследовании дела о гибели дочери актера Конкина

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела о гибели 32-летней женщины в фитнес-клубе в центре Москвы,... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T19:11

2021-09-09T19:11

2021-09-09T19:16

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

владимир конкин

юлия иванова

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела о гибели 32-летней женщины в фитнес-клубе в центре Москвы, сообщается на сайте СК РФ.Как сообщала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, 22 сентября 2020 года из фитнес-центра в центре Москвы в больницу была доставлена 32-летняя женщина с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Источник в правоохранительных органах пояснял РИА Новости, что речь идет о дочери артиста Владимира Конкина Софии."Глава ведомства поручил Главному следственному управлению доложить о ходе расследования и полученных предварительных результатах по уголовному делу по факту гибели дочери актёра Владимира Конкина", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210909/izdevatelstva-1749402899.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), владимир конкин, юлия иванова