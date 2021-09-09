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National Interest назвал возможное условие сотрудничества России с США
National Interest назвал возможное условие сотрудничества России с США - РИА Новости, 09.09.2021
National Interest назвал возможное условие сотрудничества России с США
Россия может помочь США в денуклеаризации КНДР и стать ценным союзником, пишет обозреватель Дуг Бэндоу в статье для журнала National Interest. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T10:56
2021-09-09T11:01
в мире
кндр (северная корея)
россия
политика
сша
сирия
ким чен ын
ким ё чжон
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Россия может помочь США в денуклеаризации КНДР и стать ценным союзником, пишет обозреватель Дуг Бэндоу в статье для журнала National Interest.В публикации отмечается, что Северная Корея представляет собой "трудноразрешимую проблему "для Вашингтона, и ее масштаб со временем будет увеличиваться. Помимо угрозы усиления северокорейского ядерного арсенала, существуют и другие противоречия, например, отказ КНДР от вакцин, отрицание экономических реформ, социально-культурные запреты в отношении граждан.По мнению автора, эта страна может стать ключевым регионом в российско-американских отношениях. Однако для этого нужно, чтобы США предприняли какие-либо усилия для ослабления напряженности с Россией, несмотря на разногласия в других геополитических вопросах: например, по Украине или Сирии.Пхеньян считает ядерное оружие единственной реальной гарантией обеспечения собственной безопасности, и через несколько лет в его арсенале будет использоваться около двухсот единиц техники. Для России и США превращение КНДР в ядерную державу – невыгодный исход событий и в этом их интересы совпадают, отмечает издание. Автор считает, что стабильность Пхеньяна не интересует Москву, а торговый оборот между ними крайне небольшой. Кроме того, Россия неоднократно заявляла о необходимости многостороннего диалога и, так же как и Штаты, проводила переговоры с Южной Кореей, однако трехсторонняя встреча так и не состоялась.Возможный вариант решения этой внешнеполитической проблемы станет объединение Северной и Южной Кореи: с этой целью Вашингтону необходимо активизировать дискуссию с Москвой и добиться ее поддержки, а затем заключить соглашение, считает публицист.Ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына назвала надежды США на возобновление диалога с Пхеньяном ложными, и, по ее мнению, они приведут к еще большему разочарованию. В свою очередь, Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) заявил, что КНДР должна быть как к диалогу, так и к конфронтации с США.Начальник главного управления генерального штаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков считает, что деструктивное поведение Вашингтона "заводит в тупик" решение ядерной проблемы Корейского полуострова, а политика Вашингтона подстегнула КНДР к развитию национального ракетного и ядерного потенциала.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210909/vstrecha-1749293303.html
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в мире, кндр (северная корея), россия, политика, сша, сирия, ким чен ын, ким ё чжон, игорь костюков (генштаб)
10:56 09.09.2021 (обновлено: 11:01 09.09.2021)
 
National Interest назвал возможное условие сотрудничества России с США

National Interest: Россия и США могут стать союзниками в денуклеаризации КНДР

© Фото : МИД РФКомната, в которой пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
Комната, в которой пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Фото : МИД РФ
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Россия может помочь США в денуклеаризации КНДР и стать ценным союзником, пишет обозреватель Дуг Бэндоу в статье для журнала National Interest.
В публикации отмечается, что Северная Корея представляет собой "трудноразрешимую проблему "для Вашингтона, и ее масштаб со временем будет увеличиваться. Помимо угрозы усиления северокорейского ядерного арсенала, существуют и другие противоречия, например, отказ КНДР от вакцин, отрицание экономических реформ, социально-культурные запреты в отношении граждан.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
09:55
В МИД анонсировали встречу России и США по стратегической стабильности
По мнению автора, эта страна может стать ключевым регионом в российско-американских отношениях. Однако для этого нужно, чтобы США предприняли какие-либо усилия для ослабления напряженности с Россией, несмотря на разногласия в других геополитических вопросах: например, по Украине или Сирии.
Пхеньян считает ядерное оружие единственной реальной гарантией обеспечения собственной безопасности, и через несколько лет в его арсенале будет использоваться около двухсот единиц техники. Для России и США превращение КНДР в ядерную державу – невыгодный исход событий и в этом их интересы совпадают, отмечает издание. Автор считает, что стабильность Пхеньяна не интересует Москву, а торговый оборот между ними крайне небольшой. Кроме того, Россия неоднократно заявляла о необходимости многостороннего диалога и, так же как и Штаты, проводила переговоры с Южной Кореей, однако трехсторонняя встреча так и не состоялась.
Возможный вариант решения этой внешнеполитической проблемы станет объединение Северной и Южной Кореи: с этой целью Вашингтону необходимо активизировать дискуссию с Москвой и добиться ее поддержки, а затем заключить соглашение, считает публицист.
"Администрации Байдена следует начать серьезное взаимодействие с Москвой по этому вопросу", — подытожил обозреватель.
Ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына назвала надежды США на возобновление диалога с Пхеньяном ложными, и, по ее мнению, они приведут к еще большему разочарованию. В свою очередь, Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) заявил, что КНДР должна быть как к диалогу, так и к конфронтации с США.
Начальник главного управления генерального штаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков считает, что деструктивное поведение Вашингтона "заводит в тупик" решение ядерной проблемы Корейского полуострова, а политика Вашингтона подстегнула КНДР к развитию национального ракетного и ядерного потенциала.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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