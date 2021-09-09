https://ria.ru/20210909/kndr-1749304590.html

National Interest назвал возможное условие сотрудничества России с США

National Interest назвал возможное условие сотрудничества России с США - РИА Новости, 09.09.2021

National Interest назвал возможное условие сотрудничества России с США

Россия может помочь США в денуклеаризации КНДР и стать ценным союзником, пишет обозреватель Дуг Бэндоу в статье для журнала National Interest. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T10:56

2021-09-09T10:56

2021-09-09T11:01

в мире

кндр (северная корея)

россия

политика

сша

сирия

ким чен ын

ким ё чжон

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Россия может помочь США в денуклеаризации КНДР и стать ценным союзником, пишет обозреватель Дуг Бэндоу в статье для журнала National Interest.В публикации отмечается, что Северная Корея представляет собой "трудноразрешимую проблему "для Вашингтона, и ее масштаб со временем будет увеличиваться. Помимо угрозы усиления северокорейского ядерного арсенала, существуют и другие противоречия, например, отказ КНДР от вакцин, отрицание экономических реформ, социально-культурные запреты в отношении граждан.По мнению автора, эта страна может стать ключевым регионом в российско-американских отношениях. Однако для этого нужно, чтобы США предприняли какие-либо усилия для ослабления напряженности с Россией, несмотря на разногласия в других геополитических вопросах: например, по Украине или Сирии.Пхеньян считает ядерное оружие единственной реальной гарантией обеспечения собственной безопасности, и через несколько лет в его арсенале будет использоваться около двухсот единиц техники. Для России и США превращение КНДР в ядерную державу – невыгодный исход событий и в этом их интересы совпадают, отмечает издание. Автор считает, что стабильность Пхеньяна не интересует Москву, а торговый оборот между ними крайне небольшой. Кроме того, Россия неоднократно заявляла о необходимости многостороннего диалога и, так же как и Штаты, проводила переговоры с Южной Кореей, однако трехсторонняя встреча так и не состоялась.Возможный вариант решения этой внешнеполитической проблемы станет объединение Северной и Южной Кореи: с этой целью Вашингтону необходимо активизировать дискуссию с Москвой и добиться ее поддержки, а затем заключить соглашение, считает публицист.Ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына назвала надежды США на возобновление диалога с Пхеньяном ложными, и, по ее мнению, они приведут к еще большему разочарованию. В свою очередь, Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) заявил, что КНДР должна быть как к диалогу, так и к конфронтации с США.Начальник главного управления генерального штаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков считает, что деструктивное поведение Вашингтона "заводит в тупик" решение ядерной проблемы Корейского полуострова, а политика Вашингтона подстегнула КНДР к развитию национального ракетного и ядерного потенциала.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210909/vstrecha-1749293303.html

https://ria.ru/20210730/koreya-1743671775.html

кндр (северная корея)

россия

сша

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кндр (северная корея), россия, политика, сша, сирия, ким чен ын, ким ё чжон, игорь костюков (генштаб)