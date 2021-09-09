10:56 09.09.2021 (обновлено: 11:01 09.09.2021)
National Interest назвал возможное условие сотрудничества России с США
National Interest: Россия и США могут стать союзниками в денуклеаризации КНДР
© Фото : МИД РФКомната, в которой пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Россия может помочь США в денуклеаризации КНДР и стать ценным союзником, пишет обозреватель Дуг Бэндоу в статье для журнала National Interest.
В публикации отмечается, что Северная Корея представляет собой "трудноразрешимую проблему "для Вашингтона, и ее масштаб со временем будет увеличиваться. Помимо угрозы усиления северокорейского ядерного арсенала, существуют и другие противоречия, например, отказ КНДР от вакцин, отрицание экономических реформ, социально-культурные запреты в отношении граждан.
Пхеньян считает ядерное оружие единственной реальной гарантией обеспечения собственной безопасности, и через несколько лет в его арсенале будет использоваться около двухсот единиц техники. Для России и США превращение КНДР в ядерную державу – невыгодный исход событий и в этом их интересы совпадают, отмечает издание. Автор считает, что стабильность Пхеньяна не интересует Москву, а торговый оборот между ними крайне небольшой. Кроме того, Россия неоднократно заявляла о необходимости многостороннего диалога и, так же как и Штаты, проводила переговоры с Южной Кореей, однако трехсторонняя встреча так и не состоялась.
Возможный вариант решения этой внешнеполитической проблемы станет объединение Северной и Южной Кореи: с этой целью Вашингтону необходимо активизировать дискуссию с Москвой и добиться ее поддержки, а затем заключить соглашение, считает публицист.
"Администрации Байдена следует начать серьезное взаимодействие с Москвой по этому вопросу", — подытожил обозреватель.
Ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына назвала надежды США на возобновление диалога с Пхеньяном ложными, и, по ее мнению, они приведут к еще большему разочарованию. В свою очередь, Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК) заявил, что КНДР должна быть как к диалогу, так и к конфронтации с США.
Начальник главного управления генерального штаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков считает, что деструктивное поведение Вашингтона "заводит в тупик" решение ядерной проблемы Корейского полуострова, а политика Вашингтона подстегнула КНДР к развитию национального ракетного и ядерного потенциала.
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