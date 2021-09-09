Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК
Мэр Киева Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК по количеству полномочий
КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сравнил Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) с большевистским ЧК (Чрезвычайная комиссия - советская спецслужба, созданная вскоре после прихода большевиков к власти, предшественница КГБ).
Ранее украинское информагентство "РБК-Украина" сообщало, что в офисе президента Владимира Зеленского хотят уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую он совмещает с должностью мэра.
"Сегодня СНБО подменяет какие-либо институции. Я, знаете, шучу, может это шутка, но в каждой шутке есть своя составляющая. Это, как когда-то ЧК в советское время принимало все решения. Коллективный орган, никто ни за что не отвечал. Сейчас тоже самое. Думаю, что у них хватит ума не принимать такие решения. Но если принимать, для этого должно быть основание", - сказал Кличко, комментируя слухи о подготовке решения СНБО, которым его могут уволить с должности главы КГГА. Видео опубликовало интернет-издание "Страна.ua" в Telegram.
С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации украинской столицы. Кличко заявлял, что считает обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Он считает, что давление исходит от офиса президента Украины и связано с его активной работой на посту мэра. Мэр Киева считает, что украинские власти "дали задание" правоохранителям испортить ему репутацию.
В конституции Украины указано, что особенности исполнительной власти в Киеве определяет отдельный закон. Согласно закону о столице Украины, исполнительным органом Киевского городского совета является КГГА, а ее председателя назначает президент Украины в порядке, предусмотренном конституцией. Может ли мэр совмещать должность председателя КГГА, там не указано.