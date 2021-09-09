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Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК
Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК - РИА Новости, 09.09.2021
Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК
Мэр Киева Виталий Кличко сравнил Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) с большевистским ЧК (Чрезвычайная комиссия - советская спецслужба,... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:35
2021-09-09T13:35
в мире
украина
киев
владимир зеленский
виталий кличко
совет национальной безопасности и обороны украины
киевский городской совет
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КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сравнил Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) с большевистским ЧК (Чрезвычайная комиссия - советская спецслужба, созданная вскоре после прихода большевиков к власти, предшественница КГБ).Ранее украинское информагентство "РБК-Украина" сообщало, что в офисе президента Владимира Зеленского хотят уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую он совмещает с должностью мэра."Сегодня СНБО подменяет какие-либо институции. Я, знаете, шучу, может это шутка, но в каждой шутке есть своя составляющая. Это, как когда-то ЧК в советское время принимало все решения. Коллективный орган, никто ни за что не отвечал. Сейчас тоже самое. Думаю, что у них хватит ума не принимать такие решения. Но если принимать, для этого должно быть основание", - сказал Кличко, комментируя слухи о подготовке решения СНБО, которым его могут уволить с должности главы КГГА. Видео опубликовало интернет-издание "Страна.ua" в Telegram.С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации украинской столицы. Кличко заявлял, что считает обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Он считает, что давление исходит от офиса президента Украины и связано с его активной работой на посту мэра. Мэр Киева считает, что украинские власти "дали задание" правоохранителям испортить ему репутацию.В конституции Украины указано, что особенности исполнительной власти в Киеве определяет отдельный закон. Согласно закону о столице Украины, исполнительным органом Киевского городского совета является КГГА, а ее председателя назначает президент Украины в порядке, предусмотренном конституцией. Может ли мэр совмещать должность председателя КГГА, там не указано.
https://ria.ru/20210827/ukraina-1747464561.html
https://ria.ru/20210822/klichko-1746745426.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, виталий кличко, совет национальной безопасности и обороны украины, киевский городской совет
13:35 09.09.2021
 
Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК

Мэр Киева Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК по количеству полномочий

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сравнил Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) с большевистским ЧК (Чрезвычайная комиссия - советская спецслужба, созданная вскоре после прихода большевиков к власти, предшественница КГБ).
Ранее украинское информагентство "РБК-Украина" сообщало, что в офисе президента Владимира Зеленского хотят уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую он совмещает с должностью мэра.
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"Сегодня СНБО подменяет какие-либо институции. Я, знаете, шучу, может это шутка, но в каждой шутке есть своя составляющая. Это, как когда-то ЧК в советское время принимало все решения. Коллективный орган, никто ни за что не отвечал. Сейчас тоже самое. Думаю, что у них хватит ума не принимать такие решения. Но если принимать, для этого должно быть основание", - сказал Кличко, комментируя слухи о подготовке решения СНБО, которым его могут уволить с должности главы КГГА. Видео опубликовало интернет-издание "Страна.ua" в Telegram.
С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации украинской столицы. Кличко заявлял, что считает обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Он считает, что давление исходит от офиса президента Украины и связано с его активной работой на посту мэра. Мэр Киева считает, что украинские власти "дали задание" правоохранителям испортить ему репутацию.
В конституции Украины указано, что особенности исполнительной власти в Киеве определяет отдельный закон. Согласно закону о столице Украины, исполнительным органом Киевского городского совета является КГГА, а ее председателя назначает президент Украины в порядке, предусмотренном конституцией. Может ли мэр совмещать должность председателя КГГА, там не указано.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 14:16
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В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВиталий КличкоСовет национальной безопасности и обороны УкраиныКиевский городской совет
 
 
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