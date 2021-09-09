Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210909/kladbische-1749276156.html
На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19 - РИА Новости, 09.09.2021
На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
Во Львовской области Украины людей начали хоронить на огородах, сообщает телеканал "Украина 24". РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T03:26
2021-09-09T03:26
распространение коронавируса
в мире
украина
львовская область
ситуация на украине
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732311503_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_774b7863c7f44a1e5496009c5ed4081a.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Во Львовской области Украины людей начали хоронить на огородах, сообщает телеканал "Украина 24".Инцидент, как утверждается, произошел в одном из сел. Местная жительница и владелица садового участка Ирина Ривак рассказала, что до прошлого лета она благополучно собирала урожай на своей земле, однако внезапно на ее участке появились захоронения."Был карантин, да, мы не ходили, а пришли весной… Приходим, а тут нас такой ждет сюрприз", - сообщила она.Участки, на которых стали появляться могилы, в 1990-х годах были отданы незрячим. В 2008 году владельцы огородов создали кооператив, начав приватизацию."Получили право собственности только летом, когда на участках уже покоились мертвецы. Это наша площадь, выделенная земля в 92-м году сельским советом", - рассказала председатель кооператива Наталья Ониськив.Директор кладбища Ярослав Мартынов, в свою очередь, заявил о безвыходном положении из-за COVID-19. Умерших, по его утверждению, буквально некуда хоронить.В настоящее время, как сообщает телеканал, новые захоронения на спорной земле приостановили. Погребать будут только тех, кто ранее забронировал и оплатил себе место возле родственников.
https://ria.ru/20210907/vaktsinatsiya-1749037987.html
украина
львовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732311503_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_99ac9b138a3868316d227439601ba5cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, львовская область, ситуация на украине, коронавирус covid-19
03:26 09.09.2021
 
На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19

Во Львовской области умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПохоронная бригада
Похоронная бригада - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Во Львовской области Украины людей начали хоронить на огородах, сообщает телеканал "Украина 24".
Инцидент, как утверждается, произошел в одном из сел. Местная жительница и владелица садового участка Ирина Ривак рассказала, что до прошлого лета она благополучно собирала урожай на своей земле, однако внезапно на ее участке появились захоронения.
"Был карантин, да, мы не ходили, а пришли весной… Приходим, а тут нас такой ждет сюрприз", - сообщила она.
Участки, на которых стали появляться могилы, в 1990-х годах были отданы незрячим. В 2008 году владельцы огородов создали кооператив, начав приватизацию.
"Получили право собственности только летом, когда на участках уже покоились мертвецы. Это наша площадь, выделенная земля в 92-м году сельским советом", - рассказала председатель кооператива Наталья Ониськив.
Директор кладбища Ярослав Мартынов, в свою очередь, заявил о безвыходном положении из-за COVID-19. Умерших, по его утверждению, буквально некуда хоронить.
Вакцинация против COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в Ивано-Франковской области Украины - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 15:43
Мэр Ивано-Франковска пообещал премию первой забеременевшей после вакцинации
В настоящее время, как сообщает телеканал, новые захоронения на спорной земле приостановили. Погребать будут только тех, кто ранее забронировал и оплатил себе место возле родственников.
 
Распространение коронавирусаВ миреУкраинаЛьвовская областьСитуация на УкраинеКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:08В Сочи блогера приговорили к четырем годам колонии за вымогательство
14:05СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане
14:05Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы
14:00В Депздраве оценили вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
13:57В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
13:56СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
13:54Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
13:49В Киселевске похоронили убитых школьниц
13:46В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
13:44В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
13:43Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
13:41В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
13:41На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком 0:10
13:36В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
13:35Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК
13:32В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома
13:31Пострадавшим при взрыве газа в Ногинске начали поступать выплаты
13:23Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в 1,8 раза за семь месяцев
13:22В Польше объяснили, почему Россия не прекратит транзит газа через Украину
13:21Движение "Артподготовка"* внесли в список террористических организаций
Лента новостейМолния