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На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19

На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19 - РИА Новости, 09.09.2021

На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19

Во Львовской области Украины людей начали хоронить на огородах, сообщает телеканал "Украина 24". РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T03:26

2021-09-09T03:26

2021-09-09T03:26

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Во Львовской области Украины людей начали хоронить на огородах, сообщает телеканал "Украина 24".Инцидент, как утверждается, произошел в одном из сел. Местная жительница и владелица садового участка Ирина Ривак рассказала, что до прошлого лета она благополучно собирала урожай на своей земле, однако внезапно на ее участке появились захоронения."Был карантин, да, мы не ходили, а пришли весной… Приходим, а тут нас такой ждет сюрприз", - сообщила она.Участки, на которых стали появляться могилы, в 1990-х годах были отданы незрячим. В 2008 году владельцы огородов создали кооператив, начав приватизацию."Получили право собственности только летом, когда на участках уже покоились мертвецы. Это наша площадь, выделенная земля в 92-м году сельским советом", - рассказала председатель кооператива Наталья Ониськив.Директор кладбища Ярослав Мартынов, в свою очередь, заявил о безвыходном положении из-за COVID-19. Умерших, по его утверждению, буквально некуда хоронить.В настоящее время, как сообщает телеканал, новые захоронения на спорной земле приостановили. Погребать будут только тех, кто ранее забронировал и оплатил себе место возле родственников.

https://ria.ru/20210907/vaktsinatsiya-1749037987.html

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в мире, украина, львовская область, ситуация на украине, коронавирус covid-19