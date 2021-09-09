https://ria.ru/20210909/kiberataki-1749421999.html
В Германии начали расследовать совершенные перед выборами кибератаки
В Германии начали расследовать совершенные перед выборами кибератаки - РИА Новости, 09.09.2021
В Германии начали расследовать совершенные перед выборами кибератаки
Генеральная прокуратура ФРГ начала расследование кибератак группы хакеров Ghostwriter, совершенных в преддверии выборов в бундестаг, сообщает издание Spiegel со РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T19:41
2021-09-09T19:41
2021-09-09T19:57
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БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура ФРГ начала расследование кибератак группы хакеров Ghostwriter, совершенных в преддверии выборов в бундестаг, сообщает издание Spiegel со ссылкой на представителя ведомства в Карлсруэ.Ранее ФРГ призвала Россию ограничить действия хакеров перед выборами в бундестаг. Представитель германского МИД Андреа Зассе заявила, что у германского правительства "есть надежные сведения, на основании которых за деятельностью Ghostwriter могут стоять кибердеятели российского государства и конкретно военной спецслужбы ГРУ". Речь идет о случаях рассылки фишинговых электронным писем ряду политиков в Германии которые, по словам германской стороны, рассылались для кражи личных данных.Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно отмечала, что готова к диалогу по кибербезопасности. Непричастность Москвы к кибератакам неоднократно подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20210528/khakery-1734519821.html
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в мире, технологии, москва, дмитрий песков, главное разведывательное управление рф, der spiegel, карлсруэ, россия
19:41 09.09.2021 (обновлено: 19:57 09.09.2021)
В Германии начали расследовать совершенные перед выборами кибератаки
Spiegel: генпрокуратура ФРГ расследует кибератаки, совершенные перед выборами в бундестаг