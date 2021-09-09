Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фестиваль традиционной народной культуры Казачья слава
Российское казачество
https://ria.ru/20210909/kazaki-1749408303.html
Молодые казаки продемонстрируют таланты и умения в Красноярске
Молодые казаки продемонстрируют таланты и умения в Красноярске - РИА Новости, 09.09.2021
Молодые казаки продемонстрируют таланты и умения в Красноярске
Участники II Всероссийского слета казачьей молодежи представят инициативы и получат шанс выиграть гранты на их реализацию в рамках конкурса Росмолодежи. Также... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T18:34
2021-09-09T18:34
российское казачество
красноярск
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
российское казачество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749407244_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_901c1606c99414a60dfb351c3f93893b.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Участники II Всероссийского слета казачьей молодежи представят инициативы и получат шанс выиграть гранты на их реализацию в рамках конкурса Росмолодежи. Также они смогут задать интересующие их вопросы представителям федеральных и региональных органов власти.Отдельное внимание будет уделено организации работы по развитию казачества в Красноярском крае.В этом году программа слета объединит несколько тематических направлений – участников разделят на категории."Новички" – молодые люди, которые впервые принимают участие в мероприятиях Росмолодежи. Упор в работе с ними будет сделан на развитии навыков личной эффективности и работе в команде. Новички также смогут поучаствовать в мастер-классах от экспертов и более опытных товарищей."Актив" – молодые люди, деятельность которых связана с проектно-методической работой в регионах. Для этой категории будет сделан акцент на организации и развитии проектов, а также обеспечении работы сообществ на местах."Лидеры" – лучшие участники слета 2020 года и те, кто успел себя зарекомендовать на межрегиональных семинарах для казачьей молодежи. Для них будет отдельно организован курс по эффективному управлению командой. Они смогут стать соорганизаторами слета и выступить в качестве экспертов.В программе слета будет несколько тематических блоков: "Спорт и допризывная подготовка молодежи", "Современные медиа и безопасный интернет", "Служение обществу, основанное на духовных традициях", "Казак на службе государству", "Проектно-методическая лаборатория".Особое место займет культурная программа. Среди казаков много творческой молодежи, готовой показать как традиционную культуру, так и современный образ казачества.Участники смогут проявить творческие способности в разных областях, в том числе предложат новый логотип слета и оформление площадки. Также планируется проведение показательных выступлений, казачьих вечерок, творческих мастер-классов и многое другое.II Всероссийский слет будет проходить с 11 по 16 октября в Красноярске
https://ria.ru/20210812/slet-1745519671.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749407244_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d124d0dbc12ec021ef01804dd815dd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красноярск, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское казачество
18:34 09.09.2021
 

Молодые казаки продемонстрируют таланты и умения в Красноярске

© РИА Новости / Виталий ТимкивТоржественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации казаками почётного караула Кубанского казачьего войска
Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации казаками почётного караула Кубанского казачьего войска - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Участники II Всероссийского слета казачьей молодежи представят инициативы и получат шанс выиграть гранты на их реализацию в рамках конкурса Росмолодежи. Также они смогут задать интересующие их вопросы представителям федеральных и региональных органов власти.
Отдельное внимание будет уделено организации работы по развитию казачества в Красноярском крае.
В этом году программа слета объединит несколько тематических направлений – участников разделят на категории.
"Новички" – молодые люди, которые впервые принимают участие в мероприятиях Росмолодежи. Упор в работе с ними будет сделан на развитии навыков личной эффективности и работе в команде. Новички также смогут поучаствовать в мастер-классах от экспертов и более опытных товарищей.
"Актив" – молодые люди, деятельность которых связана с проектно-методической работой в регионах. Для этой категории будет сделан акцент на организации и развитии проектов, а также обеспечении работы сообществ на местах.
Кадеты Кубанского казачьего войска - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 17:49Российское казачество
Стартовала регистрация на Всероссийский слет казачьей молодежи
"Лидеры" – лучшие участники слета 2020 года и те, кто успел себя зарекомендовать на межрегиональных семинарах для казачьей молодежи. Для них будет отдельно организован курс по эффективному управлению командой. Они смогут стать соорганизаторами слета и выступить в качестве экспертов.
В программе слета будет несколько тематических блоков: "Спорт и допризывная подготовка молодежи", "Современные медиа и безопасный интернет", "Служение обществу, основанное на духовных традициях", "Казак на службе государству", "Проектно-методическая лаборатория".
Особое место займет культурная программа. Среди казаков много творческой молодежи, готовой показать как традиционную культуру, так и современный образ казачества.
Участники смогут проявить творческие способности в разных областях, в том числе предложат новый логотип слета и оформление площадки. Также планируется проведение показательных выступлений, казачьих вечерок, творческих мастер-классов и многое другое.
II Всероссийский слет будет проходить с 11 по 16 октября в Красноярске
 
Российское казачествоКрасноярскФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Российское казачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Путин объяснил высокие цены на газ в Европе
05:42Силы безопасности проверяют информацию о стрельбе на базе ВВС США в Огайо
05:20Посол Латвии заявил, что страны ЕС "не хотят новых проблем" из-за Украины
05:10Российские военные начали патрулировать освобожденный город в Сирии
05:08Сын актера Конкина рассказал, как тот девять раз выстрелил в него
04:59В России за сутки потушили 24 лесных пожара
04:57В Колумбии в результате взрыва один человек погиб и четверо ранены
04:32В России выросло количество рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию
04:13Сопротивление: талибы изгнали из Панджшера тысячи человек
04:12Назван актер, который заменит Шварценеггера в перезапуске "Правдивой лжи"
04:08Врач назвала самые полезные способы приготовления мяса
04:07На учениях "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин
03:58Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира на входе
03:52СМИ: в США не менее шести человек пострадали в результате стрельбы
03:45В США возмущены давлением на сотрудников ООН со стороны талибов
03:31Эксперт научила, как взять кредит дешевле, чем предлагают
03:25В ЕР предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске
03:15В Приморье подрядчик обещал начать стройку после видео о пьяном стороже
03:07В России и Белоруссии стартовали учения "Запад-2021"
03:00Небензя: новые власти Афганистана могут избавить регион от наркоугрозы
Лента новостейМолния