https://ria.ru/20210909/kazaki-1749408303.html

Молодые казаки продемонстрируют таланты и умения в Красноярске

Молодые казаки продемонстрируют таланты и умения в Красноярске - РИА Новости, 09.09.2021

Молодые казаки продемонстрируют таланты и умения в Красноярске

Участники II Всероссийского слета казачьей молодежи представят инициативы и получат шанс выиграть гранты на их реализацию в рамках конкурса Росмолодежи. Также... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T18:34

2021-09-09T18:34

2021-09-09T18:34

российское казачество

красноярск

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

российское казачество

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Участники II Всероссийского слета казачьей молодежи представят инициативы и получат шанс выиграть гранты на их реализацию в рамках конкурса Росмолодежи. Также они смогут задать интересующие их вопросы представителям федеральных и региональных органов власти.Отдельное внимание будет уделено организации работы по развитию казачества в Красноярском крае.В этом году программа слета объединит несколько тематических направлений – участников разделят на категории."Новички" – молодые люди, которые впервые принимают участие в мероприятиях Росмолодежи. Упор в работе с ними будет сделан на развитии навыков личной эффективности и работе в команде. Новички также смогут поучаствовать в мастер-классах от экспертов и более опытных товарищей."Актив" – молодые люди, деятельность которых связана с проектно-методической работой в регионах. Для этой категории будет сделан акцент на организации и развитии проектов, а также обеспечении работы сообществ на местах."Лидеры" – лучшие участники слета 2020 года и те, кто успел себя зарекомендовать на межрегиональных семинарах для казачьей молодежи. Для них будет отдельно организован курс по эффективному управлению командой. Они смогут стать соорганизаторами слета и выступить в качестве экспертов.В программе слета будет несколько тематических блоков: "Спорт и допризывная подготовка молодежи", "Современные медиа и безопасный интернет", "Служение обществу, основанное на духовных традициях", "Казак на службе государству", "Проектно-методическая лаборатория".Особое место займет культурная программа. Среди казаков много творческой молодежи, готовой показать как традиционную культуру, так и современный образ казачества.Участники смогут проявить творческие способности в разных областях, в том числе предложат новый логотип слета и оформление площадки. Также планируется проведение показательных выступлений, казачьих вечерок, творческих мастер-классов и многое другое.II Всероссийский слет будет проходить с 11 по 16 октября в Красноярске

https://ria.ru/20210812/slet-1745519671.html

красноярск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское казачество