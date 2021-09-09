Первый коммерческий рейс из Кабула приземлился в Дохе
Первый коммерческий рейс, вылетевший из аэропорта в Кабуле, приземлился в Дохе
© AP Photo / Bernat ArmangueСамолет авиакомпании Qatar Airways вылетает из аэропорта Кабула
© AP Photo / Bernat Armangue
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Первый коммерческий рейс, вылетевший из аэропорта Кабула после эвакуации сил США, приземлился в Дохе.
Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил, что на борту самолета авиакомпании Qatar Airways находятся 115 человек. Среди пассажиров граждане Афганистана и других стран.
Как сообщил РИА Новости источник в аэропорту имени Хамада в Катаре, из Кабула прибыли в том числе граждане США и Канады.
"Первый самолет, который отправился сегодня из аэропорта Кабула после его восстановления катарскими специалистами, приземлился в Дохе, на его борту около 113 пассажиров - граждане США, Канады и других стран, большинство из которых дальше отправятся из Катара к конечным пунктам прибытия", - сказал собеседник агентства.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
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