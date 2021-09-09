https://ria.ru/20210909/kabul-1749385270.html

На борту вылетевшего из Кабула самолета находятся 115 человек, сообщили СМИ

На борту вылетевшего из Кабула самолета находятся 115 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.09.2021

На борту вылетевшего из Кабула самолета находятся 115 человек, сообщили СМИ

Сто пятнадцать человек находятся на борту первого коммерческого рейса из аэропорта Кабула в катарскую столицу Доху, сообщает телеканал Al-Jazeera. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T16:51

2021-09-09T16:51

2021-09-09T18:57

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

доха

оон

талибан

афганистан

qatar airways

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сто пятнадцать человек находятся на борту первого коммерческого рейса из аэропорта Кабула в катарскую столицу Доху, сообщает телеканал Al-Jazeera.По данным телеканала, рейс совершает самолет авиакомпании Qatar Airways. Среди пассажиров граждане Афганистана и других стран.Талибы (движение "Талибан"*) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210909/aeroport-1749383862.html

https://ria.ru/20210909/afganistan-1749381935.html

кабул (город)

доха

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), доха, оон, талибан, афганистан, qatar airways, россия, мохаммад хасан ахунд