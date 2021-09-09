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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210909/kabul-1749359295.html
Аэропорт в Кабуле готов к обслуживанию гражданских рейсов, сообщил источник
Аэропорт в Кабуле готов к обслуживанию гражданских рейсов, сообщил источник - РИА Новости, 09.09.2021
Аэропорт в Кабуле готов к обслуживанию гражданских рейсов, сообщил источник
Аэропорт Кабула готов к обслуживанию гражданских рейсов, первые запланированы на субботу, сообщил РИА Новости источник в "Талибане"*. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T15:03
2021-09-09T15:17
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
оон
талибан
панджшер (провинция)
мид катара
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КАБУЛ, 9 сен - РИА Новости. Аэропорт Кабула готов к обслуживанию гражданских рейсов, первые запланированы на субботу, сообщил РИА Новости источник в "Талибане"*.По словам источника, на субботу запланированы "официальные зарубежные рейсы".Cпецпосланник МИД Катара Мутлак аль-Кахтани ранее сообщил в эфире телеканала "Аль-Джазира", что катарские специалисты починили все оборудование в аэропорту Кабула, возобновляются международные коммерческие рейсы из Афганистана. По словам аль-Кахтани, в аэропорту начинается обычное воздушное движение по билетам, эвакуационные рейсы прекращены.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20210904/aeroport-1748690534.html
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кабул (город)
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в мире, кабул (город), афганистан, оон, талибан, панджшер (провинция), мид катара, россия, мохаммад хасан ахунд
15:03 09.09.2021 (обновлено: 15:17 09.09.2021)
 
Аэропорт в Кабуле готов к обслуживанию гражданских рейсов, сообщил источник

Источник: первые зарубежные рейсы в аэропорту в Кабуле запланированы на субботу

© REUTERS / StringerТерминал аэропорта в Кабуле после вывода американских войск
Терминал аэропорта в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© REUTERS / Stringer
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КАБУЛ, 9 сен - РИА Новости. Аэропорт Кабула готов к обслуживанию гражданских рейсов, первые запланированы на субботу, сообщил РИА Новости источник в "Талибане"*.
По словам источника, на субботу запланированы "официальные зарубежные рейсы".
Талибы* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 14:06В мире
Стали известны сроки возобновления работы аэропорта Кабула
Cпецпосланник МИД Катара Мутлак аль-Кахтани ранее сообщил в эфире телеканала "Аль-Джазира", что катарские специалисты починили все оборудование в аэропорту Кабула, возобновляются международные коммерческие рейсы из Афганистана. По словам аль-Кахтани, в аэропорту начинается обычное воздушное движение по билетам, эвакуационные рейсы прекращены.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 18:42Захват власти в Афганистане талибами
СМИ: Катар и Турция предоставили финансовую поддержку аэропорту Кабула
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)АфганистанООНТалибанПанджшер (провинция)МИД КатараРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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