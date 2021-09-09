https://ria.ru/20210909/kabul-1749359295.html

Аэропорт в Кабуле готов к обслуживанию гражданских рейсов, сообщил источник

Аэропорт в Кабуле готов к обслуживанию гражданских рейсов, сообщил источник - РИА Новости, 09.09.2021

Аэропорт в Кабуле готов к обслуживанию гражданских рейсов, сообщил источник

Аэропорт Кабула готов к обслуживанию гражданских рейсов, первые запланированы на субботу, сообщил РИА Новости источник в "Талибане"*. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T15:03

2021-09-09T15:03

2021-09-09T15:17

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

оон

талибан

панджшер (провинция)

мид катара

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КАБУЛ, 9 сен - РИА Новости. Аэропорт Кабула готов к обслуживанию гражданских рейсов, первые запланированы на субботу, сообщил РИА Новости источник в "Талибане"*.По словам источника, на субботу запланированы "официальные зарубежные рейсы".Cпецпосланник МИД Катара Мутлак аль-Кахтани ранее сообщил в эфире телеканала "Аль-Джазира", что катарские специалисты починили все оборудование в аэропорту Кабула, возобновляются международные коммерческие рейсы из Афганистана. По словам аль-Кахтани, в аэропорту начинается обычное воздушное движение по билетам, эвакуационные рейсы прекращены.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210904/aeroport-1748690534.html

https://ria.ru/20210902/aeroport-1748416101.html

кабул (город)

афганистан

панджшер (провинция)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), афганистан, оон, талибан, панджшер (провинция), мид катара, россия, мохаммад хасан ахунд