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Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы

Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы - РИА Новости, 09.09.2021

Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы

Катарские специалисты починили все оборудование в аэропорту Кабула, возобновляются международные коммерческие рейсы из Афганистана, сообщил в эфире телеканала... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T14:05

2021-09-09T14:05

2021-09-09T14:27

захват власти в афганистане талибами

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кабул (город)

афганистан

талибан

катар

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ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Катарские специалисты починили все оборудование в аэропорту Кабула, возобновляются международные коммерческие рейсы из Афганистана, сообщил в эфире телеканала "Аль-Джазира" спецпосланник МИД Катара Мутлак аль-Кахтани.По его словам, катарские специалисты сумели починить все оборудование в аэропорту Кабула. Он отметил, что в аэропорту начинается обычное воздушное движение по билетам, эвакуационные рейсы прекращены.Спецпосланник указал, что через некоторое время из Кабула отправится самолет Qatar Airways, на борту которого будут первые после восстановления аэропорта Кабула пассажиры, купившие билеты на этот рейс.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещена в России

кабул (город)

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катар

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в мире, кабул (город), афганистан, талибан, катар