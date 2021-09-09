https://ria.ru/20210909/ivleeva-1749303193.html

Анастасия Ивлеева призналась в собственной тупости

Анастасия Ивлеева призналась в собственной тупости - РИА Новости, 09.09.2021

Анастасия Ивлеева призналась в собственной тупости

Блогер Анастасия Ивлеева не смогла ответить на вопросы из школьной программы во время интервью Ксении Собчак. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T12:08

2021-09-09T12:08

2021-09-09T13:01

шоубиз

школа

ксения собчак

знаменитости

анастасия ивлеева

шоу-бизнес

звезды

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева не смогла ответить на вопросы из школьной программы во время интервью Ксении Собчак.Ксения попросила назвать фамилию Петра I, указать автора романа "Отцы и дети" и перевести на английский язык строчку "быть или не быть". Она также спросила, чем знаменита фамилия Джугашвили и кем был Георгий Товстоногов. Анастасия не смогла ответить на вопросы, несмотря на занятия на курсах актерского мастерства в "Гоголь-центре".Блогер стала известна благодаря передаче о путешествиях "Орел и решка". Сперва ее непосредственность вызывала у пользователей Сети симпатию. Однако в последнее время все больше комментариев указывают на то, что девушка зазвездилась.

https://ria.ru/20210906/ivleeva-1748877340.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, ксения собчак, знаменитости, анастасия ивлеева, шоу-бизнес, звезды