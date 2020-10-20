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Шоубиз
https://ria.ru/20201020/ivleeva-1580728925.html
Зрителей возмутило поведение Насти Ивлеевой в "Орле и решке"
Зрители раскритиковали Настю Ивлееву в качестве ведущей шоу "Орел и решка", новый сезон которого вышел этой осенью. Соответствующие комментарии появились на... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T20:43
2020-10-20T20:43
шоубиз
анастасия ивлеева
албания
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Зрители раскритиковали <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva" target="_blank">Настю Ивлееву</a> в качестве ведущей шоу "Орел и решка", новый сезон которого вышел этой осенью. Соответствующие комментарии появились на You-Tube под выпуском, посвященным <a href="http://ria.ru/location_Albania/" target="_blank" data-auto="true">Албании</a>. Пользователи посчитали, что девушка "зазвездилась".В эпизоде Ивлеевой выпала "золотая карта" с неограниченными средствами, которые она тратила на отдых — арендовала вертолет, дорогую машину, отдыхала на море. Многочисленные комментаторы отметили, что, по их мнению, ведущая ведет себя слишком неестественно:— Что с ней стало? Раньше смотрела все выпуски с ней, сейчас просто невозможно смотреть.— Нынешний образ и манера держаться не к лицу Насте.— Как по мне, то Настя реально поймала звезду... Аж очень печально, так как раньше я за нее тоже топила. Разочаровалась.— Настя ведет себя безумно токсично по отношению к Юле…— Меня одну бесит, что Настя в начале все время говорит, что она полгода не видела моря?— Как будто личный канал Ивлеевой смотрим.Ранее по просьбе поклонников руководство канала "Пятница" решило вернуть телеведущую в шоу, которое она вела в 2017 году. По сюжету дуэт ведущих оказывается в городе в качестве туристов, а жребий определяет, кто будет там жить на 100 долларов, а кто — пользоваться неограниченными средствами.
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анастасия ивлеева, албания

Зрителей возмутило поведение Насти Ивлеевой в "Орле и решке"

20:43 20.10.2020
 
© Орел и Решка/YoutubeСкриншот телепередачи "Албания. Орёл и Решка. Девчата"
Скриншот телепередачи Албания. Орёл и Решка. Девчата - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Орел и Решка/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Зрители раскритиковали Настю Ивлееву в качестве ведущей шоу "Орел и решка", новый сезон которого вышел этой осенью. Соответствующие комментарии появились на You-Tube под выпуском, посвященным Албании. Пользователи посчитали, что девушка "зазвездилась".
В эпизоде Ивлеевой выпала "золотая карта" с неограниченными средствами, которые она тратила на отдых — арендовала вертолет, дорогую машину, отдыхала на море.
© Орел и Решка/YoutubeСкриншот телепередачи "Албания. Орёл и Решка. Девчата"
Скриншот телепередачи Албания. Орёл и Решка. Девчата - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Орел и Решка/Youtube
Скриншот телепередачи "Албания. Орёл и Решка. Девчата"
Многочисленные комментаторы отметили, что, по их мнению, ведущая ведет себя слишком неестественно:
— Что с ней стало? Раньше смотрела все выпуски с ней, сейчас просто невозможно смотреть.
— Нынешний образ и манера держаться не к лицу Насте.
— Как по мне, то Настя реально поймала звезду... Аж очень печально, так как раньше я за нее тоже топила. Разочаровалась.
— Настя ведет себя безумно токсично по отношению к Юле…
— Меня одну бесит, что Настя в начале все время говорит, что она полгода не видела моря?
— Как будто личный канал Ивлеевой смотрим.
Ранее по просьбе поклонников руководство канала "Пятница" решило вернуть телеведущую в шоу, которое она вела в 2017 году. По сюжету дуэт ведущих оказывается в городе в качестве туристов, а жребий определяет, кто будет там жить на 100 долларов, а кто — пользоваться неограниченными средствами.
Настя Ивлеева - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 19:49Шоубиз
Фанаты Ивлеевой неоднозначно восприняли ее смелый образ для фотосессии
 
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ШоубизАнастасия ИвлееваАлбания
 
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