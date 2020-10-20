https://ria.ru/20201020/ivleeva-1580728925.html

Зрителей возмутило поведение Насти Ивлеевой в "Орле и решке"

Зрители раскритиковали Настю Ивлееву в качестве ведущей шоу "Орел и решка", новый сезон которого вышел этой осенью. Соответствующие комментарии появились на... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T20:43

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2020-10-20T20:43

шоубиз

анастасия ивлеева

албания

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Зрители раскритиковали <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva" target="_blank">Настю Ивлееву</a> в качестве ведущей шоу "Орел и решка", новый сезон которого вышел этой осенью. Соответствующие комментарии появились на You-Tube под выпуском, посвященным <a href="http://ria.ru/location_Albania/" target="_blank" data-auto="true">Албании</a>. Пользователи посчитали, что девушка "зазвездилась".В эпизоде Ивлеевой выпала "золотая карта" с неограниченными средствами, которые она тратила на отдых — арендовала вертолет, дорогую машину, отдыхала на море. Многочисленные комментаторы отметили, что, по их мнению, ведущая ведет себя слишком неестественно:— Что с ней стало? Раньше смотрела все выпуски с ней, сейчас просто невозможно смотреть.— Нынешний образ и манера держаться не к лицу Насте.— Как по мне, то Настя реально поймала звезду... Аж очень печально, так как раньше я за нее тоже топила. Разочаровалась.— Настя ведет себя безумно токсично по отношению к Юле…— Меня одну бесит, что Настя в начале все время говорит, что она полгода не видела моря?— Как будто личный канал Ивлеевой смотрим.Ранее по просьбе поклонников руководство канала "Пятница" решило вернуть телеведущую в шоу, которое она вела в 2017 году. По сюжету дуэт ведущих оказывается в городе в качестве туристов, а жребий определяет, кто будет там жить на 100 долларов, а кто — пользоваться неограниченными средствами.

https://ria.ru/20201001/fotosessiya-1578074915.html

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албания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ивлеева, албания