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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210909/italiya-1749309955.html
Итальянская полиция конфисковала у антипрививочников кастеты и дубинки
Итальянская полиция конфисковала у антипрививочников кастеты и дубинки - РИА Новости, 09.09.2021
Итальянская полиция конфисковала у антипрививочников кастеты и дубинки
Итальянская полиция провела серию обысков у противников вакцинации от коронавируса в нескольких городах страны. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:18
2021-09-09T11:18
распространение коронавируса
в мире
венеция
италия
милан
коронавирус covid-19
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РИМ, 9 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская полиция провела серию обысков у противников вакцинации от коронавируса в нескольких городах страны.Как сообщила РИА Новости представитель подразделения МВД по противодействию киберпреступлениям, фигуранты расследования состояли в Telegram-чате, в котором планировали противоправные выступления на предстоящих манифестациях."В чате состояли 250 человек. Мы провели обыски у администраторов и наиболее активных участников – всего это восемь человек. Они собирались организовать столкновения в своих городах", - сказала сотрудница МВД. "Мы изъяли кастеты, дубинки, перцовые баллончики", - отметила она, отметив, что противники вакцинации после обысков находятся на свободе, расследование продолжается.Согласно заявлению полиции, операция прошла в Риме, Милане, Бергамо, Реджо-Эмилии, Венеции и Падуе.Демонстрации против вакцинации от коронавирусной инфекции и green pass – санитарного пропуска с QR-кодом – регулярно проходят в крупных городах Италии. Наиболее массовые в несколько тысяч человек прошли летом в Турине, Милане и Риме. Обычные митинги собирают несколько сотен или даже десятков участников, преимущественно в выходные дни.Исследования общественного мнения показывают, что введение электронных санитарных пропусков и вакцинацию поддерживают три четверти итальянцев.
https://ria.ru/20210808/kovid-1744947115.html
https://ria.ru/20210705/antiprivivochniki-1740008127.html
венеция
италия
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в мире, венеция, италия, милан, коронавирус covid-19
11:18 09.09.2021
 
Итальянская полиция конфисковала у антипрививочников кастеты и дубинки

Итальянская полиция конфисковала у антипрививочников кастеты, дубинки и перцовые спреи

© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянские карабинеры
Итальянские карабинеры - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia
Читать ria.ru в
РИМ, 9 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская полиция провела серию обысков у противников вакцинации от коронавируса в нескольких городах страны.
Как сообщила РИА Новости представитель подразделения МВД по противодействию киберпреступлениям, фигуранты расследования состояли в Telegram-чате, в котором планировали противоправные выступления на предстоящих манифестациях.
Эфир на радио - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
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"В чате состояли 250 человек. Мы провели обыски у администраторов и наиболее активных участников – всего это восемь человек. Они собирались организовать столкновения в своих городах", - сказала сотрудница МВД. "Мы изъяли кастеты, дубинки, перцовые баллончики", - отметила она, отметив, что противники вакцинации после обысков находятся на свободе, расследование продолжается.
Согласно заявлению полиции, операция прошла в Риме, Милане, Бергамо, Реджо-Эмилии, Венеции и Падуе.
Демонстрации против вакцинации от коронавирусной инфекции и green pass – санитарного пропуска с QR-кодом – регулярно проходят в крупных городах Италии. Наиболее массовые в несколько тысяч человек прошли летом в Турине, Милане и Риме. Обычные митинги собирают несколько сотен или даже десятков участников, преимущественно в выходные дни.
Исследования общественного мнения показывают, что введение электронных санитарных пропусков и вакцинацию поддерживают три четверти итальянцев.
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