https://ria.ru/20210909/italiya-1749309955.html

Итальянская полиция конфисковала у антипрививочников кастеты и дубинки

Итальянская полиция конфисковала у антипрививочников кастеты и дубинки - РИА Новости, 09.09.2021

Итальянская полиция конфисковала у антипрививочников кастеты и дубинки

Итальянская полиция провела серию обысков у противников вакцинации от коронавируса в нескольких городах страны. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T11:18

2021-09-09T11:18

2021-09-09T11:18

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италия

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коронавирус covid-19

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РИМ, 9 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская полиция провела серию обысков у противников вакцинации от коронавируса в нескольких городах страны.Как сообщила РИА Новости представитель подразделения МВД по противодействию киберпреступлениям, фигуранты расследования состояли в Telegram-чате, в котором планировали противоправные выступления на предстоящих манифестациях."В чате состояли 250 человек. Мы провели обыски у администраторов и наиболее активных участников – всего это восемь человек. Они собирались организовать столкновения в своих городах", - сказала сотрудница МВД. "Мы изъяли кастеты, дубинки, перцовые баллончики", - отметила она, отметив, что противники вакцинации после обысков находятся на свободе, расследование продолжается.Согласно заявлению полиции, операция прошла в Риме, Милане, Бергамо, Реджо-Эмилии, Венеции и Падуе.Демонстрации против вакцинации от коронавирусной инфекции и green pass – санитарного пропуска с QR-кодом – регулярно проходят в крупных городах Италии. Наиболее массовые в несколько тысяч человек прошли летом в Турине, Милане и Риме. Обычные митинги собирают несколько сотен или даже десятков участников, преимущественно в выходные дни.Исследования общественного мнения показывают, что введение электронных санитарных пропусков и вакцинацию поддерживают три четверти итальянцев.

https://ria.ru/20210808/kovid-1744947115.html

https://ria.ru/20210705/antiprivivochniki-1740008127.html

венеция

италия

милан

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в мире, венеция, италия, милан, коронавирус covid-19