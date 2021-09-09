https://ria.ru/20210909/iran-1749347396.html

СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане

СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане - РИА Новости, 09.09.2021

СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане

Несколько иранских истребителей корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли ракетный удар по позициям антииранских формирований в Иракском Курдистане,... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T14:05

2021-09-09T14:05

2021-09-09T14:05

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киркук (город)

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Несколько иранских истребителей корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли ракетный удар по позициям антииранских формирований в Иракском Курдистане, передает агентство Iran International.Ранее командующий сухопутными войсками КСИР Мохаммад Пакпур заявил, что Иран не намерен терпеть рост активности террористических группировок в северном Ираке (Иракском Курдистане) и в случае угрозы иранским границам нанесет по ним удар."Несколько самолетов Исламской Республики нанесли ракетный удар по позициям (антииранских) курдских группировок утром в четверг, 9 сентября, на высотах Аланэ, Барбазин, Хельгурд и Хаджи Имран в провинции Эрбиль", - говорится в сообщении агентства.В последнее время в регионе повысилась активность террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Киркук на севере Ирака. В воскресенье террористы совершили нападение на федеральную полицию в деревне Телль-Сатих. По последним данным, в результате атаки погибли 12 человек. В Иракском Курдистане также действуют ряд антиирански настроенных курдских группировок.В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в стране, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210815/iran-1745817817.html

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киркук (город)

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в мире, ирак, киркук (город), россия