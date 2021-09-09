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СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане
СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане - РИА Новости, 09.09.2021
СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане
Несколько иранских истребителей корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли ракетный удар по позициям антииранских формирований в Иракском Курдистане,... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:05
2021-09-09T14:05
в мире
ирак
киркук (город)
россия
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Несколько иранских истребителей корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли ракетный удар по позициям антииранских формирований в Иракском Курдистане, передает агентство Iran International.Ранее командующий сухопутными войсками КСИР Мохаммад Пакпур заявил, что Иран не намерен терпеть рост активности террористических группировок в северном Ираке (Иракском Курдистане) и в случае угрозы иранским границам нанесет по ним удар."Несколько самолетов Исламской Республики нанесли ракетный удар по позициям (антииранских) курдских группировок утром в четверг, 9 сентября, на высотах Аланэ, Барбазин, Хельгурд и Хаджи Имран в провинции Эрбиль", - говорится в сообщении агентства.В последнее время в регионе повысилась активность террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Киркук на севере Ирака. В воскресенье террористы совершили нападение на федеральную полицию в деревне Телль-Сатих. По последним данным, в результате атаки погибли 12 человек. В Иракском Курдистане также действуют ряд антиирански настроенных курдских группировок.В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в стране, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, ирак, киркук (город), россия
14:05 09.09.2021
 
СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане

СМИ: Иран нанес ракетный удар по антииранским группировкам в Иракском Курдистане

© AP Photo / Mehr News Agency/Majid AsgaripourВоеннослужащие иранской армии во время учений
Военнослужащие иранской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© AP Photo / Mehr News Agency/Majid Asgaripour
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Несколько иранских истребителей корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли ракетный удар по позициям антииранских формирований в Иракском Курдистане, передает агентство Iran International.
Ранее командующий сухопутными войсками КСИР Мохаммад Пакпур заявил, что Иран не намерен терпеть рост активности террористических группировок в северном Ираке (Иракском Курдистане) и в случае угрозы иранским границам нанесет по ним удар.
"Несколько самолетов Исламской Республики нанесли ракетный удар по позициям (антииранских) курдских группировок утром в четверг, 9 сентября, на высотах Аланэ, Барбазин, Хельгурд и Хаджи Имран в провинции Эрбиль", - говорится в сообщении агентства.
В последнее время в регионе повысилась активность террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Киркук на севере Ирака. В воскресенье террористы совершили нападение на федеральную полицию в деревне Телль-Сатих. По последним данным, в результате атаки погибли 12 человек. В Иракском Курдистане также действуют ряд антиирански настроенных курдских группировок.
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в стране, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.
* Террористическая организация, запрещена в России
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