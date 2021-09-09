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Союзное государство
https://ria.ru/20210909/integratsiya-1749493806.html
Мишустин и Мезенцев обсудили углубление интеграции в Союзном государстве
Мишустин и Мезенцев обсудили углубление интеграции в Союзном государстве - РИА Новости, 10.09.2021
Мишустин и Мезенцев обсудили углубление интеграции в Союзном государстве
Премьер-министр России Михаил Мишустин и госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Дмитрий Мезенцев обсудили углубление интеграции в Союзном государстве РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-09T20:19
2021-09-10T12:20
союзное государство
белоруссия
дмитрий мезенцев
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Дмитрий Мезенцев обсудили углубление интеграции в Союзном государстве и подготовку к заседанию, которое состоится 10 сентября в Минске, сообщила пресс-служба кабмина РФ."Председатель правительства России Михаил Мишустин и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обсудили подготовку к заседанию Совета министров Союзного государства, которое состоится 10 сентября в Минске", - говорится в сообщении.По словам Мишустина, которые приводит пресс-служба, по линии правительств проделана большая работа по углублению интеграции в Союзном государстве. Согласованы основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы и все 28 союзных программ.Глава правительства отметил, что запуск работы по интеграционным программам позволит продвинуться в выполнении Союзного договора, вывести на новый уровень торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, повысить благосостояние граждан России и Белоруссии.Мишустин также сообщил, что на предстоящем заседании Совета министров планируется одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект Декрета Высшего Государственного Совета. После этого документы будут направлены на утверждение президентам России и Белоруссии.
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белоруссия, дмитрий мезенцев, михаил мишустин, россия
20:19 09.09.2021 (обновлено: 12:20 10.09.2021)
 

Мишустин и Мезенцев обсудили углубление интеграции в Союзном государстве

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Дмитрий Мезенцев обсудили углубление интеграции в Союзном государстве и подготовку к заседанию, которое состоится 10 сентября в Минске, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
"Председатель правительства России Михаил Мишустин и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обсудили подготовку к заседанию Совета министров Союзного государства, которое состоится 10 сентября в Минске", - говорится в сообщении.
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По словам Мишустина, которые приводит пресс-служба, по линии правительств проделана большая работа по углублению интеграции в Союзном государстве. Согласованы основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы и все 28 союзных программ.
Глава правительства отметил, что запуск работы по интеграционным программам позволит продвинуться в выполнении Союзного договора, вывести на новый уровень торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, повысить благосостояние граждан России и Белоруссии.
Мишустин также сообщил, что на предстоящем заседании Совета министров планируется одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект Декрета Высшего Государственного Совета. После этого документы будут направлены на утверждение президентам России и Белоруссии.
 
Союзное государствоБелоруссияДмитрий МезенцевМихаил МишустинРоссия
 
 
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