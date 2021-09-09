https://ria.ru/20210909/integratsiya-1749493806.html

Мишустин и Мезенцев обсудили углубление интеграции в Союзном государстве

Мишустин и Мезенцев обсудили углубление интеграции в Союзном государстве - РИА Новости, 10.09.2021

Мишустин и Мезенцев обсудили углубление интеграции в Союзном государстве

Премьер-министр России Михаил Мишустин и госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Дмитрий Мезенцев обсудили углубление интеграции в Союзном государстве РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-09T20:19

2021-09-09T20:19

2021-09-10T12:20

союзное государство

белоруссия

дмитрий мезенцев

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749468203_0:150:3122:1906_1920x0_80_0_0_28084c58fd86c6ef8f4984e7b6d65965.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Дмитрий Мезенцев обсудили углубление интеграции в Союзном государстве и подготовку к заседанию, которое состоится 10 сентября в Минске, сообщила пресс-служба кабмина РФ."Председатель правительства России Михаил Мишустин и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обсудили подготовку к заседанию Совета министров Союзного государства, которое состоится 10 сентября в Минске", - говорится в сообщении.По словам Мишустина, которые приводит пресс-служба, по линии правительств проделана большая работа по углублению интеграции в Союзном государстве. Согласованы основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы и все 28 союзных программ.Глава правительства отметил, что запуск работы по интеграционным программам позволит продвинуться в выполнении Союзного договора, вывести на новый уровень торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, повысить благосостояние граждан России и Белоруссии.Мишустин также сообщил, что на предстоящем заседании Совета министров планируется одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект Декрета Высшего Государственного Совета. После этого документы будут направлены на утверждение президентам России и Белоруссии.

https://ria.ru/20210901/lukashenko-1748139092.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, дмитрий мезенцев, михаил мишустин, россия