https://ria.ru/20210909/integratsiya-1749437687.html

Путин ответил на вопрос о политической интеграции России и Белоруссии

Путин ответил на вопрос о политической интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 09.09.2021

Путин ответил на вопрос о политической интеграции России и Белоруссии

Вопросы политической интеграции России и Белоруссии не обсуждались на встрече в четверг, сначала нужно создать экономический базис, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T22:36

2021-09-09T22:36

2021-09-09T22:36

союзное государство

политика

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вопросы политической интеграции России и Белоруссии не обсуждались на встрече в четверг, сначала нужно создать экономический базис, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко."Мы исходим из того, что сначала нужно создать, несмотря на все благородство этой цели - политической интеграции, но нужно сначала создать экономических базис, экономическую основу, фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке", - сказал Путин. "Мы этих вопросов пока не обсуждали", - добавил он.

https://ria.ru/20210909/otnosheniya-1749141019.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия