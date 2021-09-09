https://ria.ru/20210909/integratsiya-1749437687.html
Путин ответил на вопрос о политической интеграции России и Белоруссии
Путин ответил на вопрос о политической интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 09.09.2021
Путин ответил на вопрос о политической интеграции России и Белоруссии
Вопросы политической интеграции России и Белоруссии не обсуждались на встрече в четверг, сначала нужно создать экономический базис, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T22:36
2021-09-09T22:36
2021-09-09T22:36
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политика
белоруссия
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вопросы политической интеграции России и Белоруссии не обсуждались на встрече в четверг, сначала нужно создать экономический базис, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко."Мы исходим из того, что сначала нужно создать, несмотря на все благородство этой цели - политической интеграции, но нужно сначала создать экономических базис, экономическую основу, фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке", - сказал Путин. "Мы этих вопросов пока не обсуждали", - добавил он.
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политика, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
Путин ответил на вопрос о политической интеграции России и Белоруссии
Путин: политическая интеграция России и Белоруссии не обсуждалась на встрече в Москве