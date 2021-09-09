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Путин ответил на вопрос о политической интеграции России и Белоруссии
Путин ответил на вопрос о политической интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 09.09.2021
Путин ответил на вопрос о политической интеграции России и Белоруссии
Вопросы политической интеграции России и Белоруссии не обсуждались на встрече в четверг, сначала нужно создать экономический базис, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T22:36
2021-09-09T22:36
союзное государство
политика
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вопросы политической интеграции России и Белоруссии не обсуждались на встрече в четверг, сначала нужно создать экономический базис, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко."Мы исходим из того, что сначала нужно создать, несмотря на все благородство этой цели - политической интеграции, но нужно сначала создать экономических базис, экономическую основу, фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке", - сказал Путин. "Мы этих вопросов пока не обсуждали", - добавил он.
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политика, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
22:36 09.09.2021
 
Путин ответил на вопрос о политической интеграции России и Белоруссии

Путин: политическая интеграция России и Белоруссии не обсуждалась на встрече в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вопросы политической интеграции России и Белоруссии не обсуждались на встрече в четверг, сначала нужно создать экономический базис, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Мы исходим из того, что сначала нужно создать, несмотря на все благородство этой цели - политической интеграции, но нужно сначала создать экономических базис, экономическую основу, фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке", - сказал Путин.
"Мы этих вопросов пока не обсуждали", - добавил он.
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