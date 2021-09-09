https://ria.ru/20210909/integratsiya-1749434616.html
Лукашенко назвал цель интеграции России и Белоруссии
Лукашенко назвал цель интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 09.09.2021
Лукашенко назвал цель интеграции России и Белоруссии
Интеграция Белоруссии и России носит взаимовыгодный характер, ничего плохого для народов двух стран в ней нет, заявил в четверг белорусский президент Александр... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T22:00
2021-09-09T22:00
2021-09-09T23:51
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Интеграция Белоруссии и России носит взаимовыгодный характер, ничего плохого для народов двух стран в ней нет, заявил в четверг белорусский президент Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным."Впору спросить наших критиков в Беларуси, которые очень много, критикуя меня и власть, кричали. Вот я хочу спросить у них, а у критиков нашей интеграции в России хочу поинтересоваться: и где вы видите здесь гирю на ноге России? Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих (союзных – ред.) программах нет и быть не могло. Все нацелено на рост благосостояния наших народов", - заявил Лукашенко журналистам.Он также высказался по поводу информационных вбросов о якобы "поглощении" Белоруссии Россией."Деликатно президент России не сказал о разного рода рассуждениях, что тут кто-то кого-то поглотит и так далее. Должен сказать, что мы этой болезнью и не болели с президентом России. Если кто-то этим болел, можем подлечить", - сказал Лукашенко.В то же время глава государства отметил, что руководство обеих стран будет предпринимать шаги исключительно в интересах народов. Лукашенко заверил, что если двум странам понадобятся более тесные отношения, это будет сделано мгновенно, как только прозвучат соответствующие запросы граждан.
https://ria.ru/20210909/integratsiya-1749142834.html
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политика, экономика, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия
22:00 09.09.2021 (обновлено: 23:51 09.09.2021)
Лукашенко назвал цель интеграции России и Белоруссии
Президент Лукашенко: ничего плохого для народов России и Белоруссии в интеграции нет
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Интеграция Белоруссии и России
носит взаимовыгодный характер, ничего плохого для народов двух стран в ней нет, заявил в четверг белорусский президент Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным
.
"Впору спросить наших критиков в Беларуси, которые очень много, критикуя меня и власть, кричали. Вот я хочу спросить у них, а у критиков нашей интеграции в России хочу поинтересоваться: и где вы видите здесь гирю на ноге России? Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих (союзных – ред.) программах нет и быть не могло. Все нацелено на рост благосостояния наших народов", - заявил Лукашенко журналистам.
Он также высказался по поводу информационных вбросов о якобы "поглощении" Белоруссии Россией.
"Деликатно президент России не сказал о разного рода рассуждениях, что тут кто-то кого-то поглотит и так далее. Должен сказать, что мы этой болезнью и не болели с президентом России. Если кто-то этим болел, можем подлечить", - сказал Лукашенко.
В то же время глава государства отметил, что руководство обеих стран будет предпринимать шаги исключительно в интересах народов. Лукашенко заверил, что если двум странам понадобятся более тесные отношения, это будет сделано мгновенно, как только прозвучат соответствующие запросы граждан.