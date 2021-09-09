https://ria.ru/20210909/gvineya-1749390501.html

Россиян призвали воздержаться от поездок в Гвинею

Россиян призвали воздержаться от поездок в Гвинею - РИА Новости, 09.09.2021

Россиян призвали воздержаться от поездок в Гвинею

Посольство РФ в Конакри принимает меры по обеспечению безопасности находящихся в Гвинее россиян, призывает пока воздержаться от поездок в страну, сообщила... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T17:16

2021-09-09T17:16

2021-09-09T17:16

в мире

гвинея

конакри (город)

мария захарова

альфа конде

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Конакри принимает меры по обеспечению безопасности находящихся в Гвинее россиян, призывает пока воздержаться от поездок в страну, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По информации российского диппредставительства, обстановка в Гвинее в целом спокойная, госучреждения продолжают работу в нормальном режиме, осуществляется передача властных полномочий на местах, сообщила она."По сведению нашего диппредставительства, обстановка вокруг посольства России остается спокойной, каких-либо инцидентов с участием российских граждан, сотрудников российских компаний, работающих в стране, не отмечено. С нашими соотечественниками поддерживается постоянная связь, принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она также подчеркнула, что МИД России по-прежнему рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Гвинею до полной нормализации обстановки тамСМИ 5 сентября сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.Конде 83 года, он возглавляет страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока. Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея - довольно бедная страна, в июле принят закон о повышении зарплаты Конде, что вызвало возмущение местных жителей.

https://ria.ru/20210906/gvineya-1748945122.html

https://ria.ru/20210906/gvineya-1748886088.html

гвинея

конакри (город)

россия

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в мире, гвинея, конакри (город), мария захарова, альфа конде, россия