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Россиян призвали воздержаться от поездок в Гвинею
Россиян призвали воздержаться от поездок в Гвинею - РИА Новости, 09.09.2021
Россиян призвали воздержаться от поездок в Гвинею
Посольство РФ в Конакри принимает меры по обеспечению безопасности находящихся в Гвинее россиян, призывает пока воздержаться от поездок в страну, сообщила... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T17:16
2021-09-09T17:16
в мире
гвинея
конакри (город)
мария захарова
альфа конде
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Конакри принимает меры по обеспечению безопасности находящихся в Гвинее россиян, призывает пока воздержаться от поездок в страну, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По информации российского диппредставительства, обстановка в Гвинее в целом спокойная, госучреждения продолжают работу в нормальном режиме, осуществляется передача властных полномочий на местах, сообщила она."По сведению нашего диппредставительства, обстановка вокруг посольства России остается спокойной, каких-либо инцидентов с участием российских граждан, сотрудников российских компаний, работающих в стране, не отмечено. С нашими соотечественниками поддерживается постоянная связь, принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она также подчеркнула, что МИД России по-прежнему рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Гвинею до полной нормализации обстановки тамСМИ 5 сентября сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.Конде 83 года, он возглавляет страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока. Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея - довольно бедная страна, в июле принят закон о повышении зарплаты Конде, что вызвало возмущение местных жителей.
https://ria.ru/20210906/gvineya-1748945122.html
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гвинея
конакри (город)
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в мире, гвинея, конакри (город), мария захарова, альфа конде, россия
17:16 09.09.2021
 
Россиян призвали воздержаться от поездок в Гвинею

Посольство России в Гвинее призвало пока воздержаться от поездок в страну

© REUTERS / Souleymane CamaraВоенные в Конакри, Гвинея
Военные в Конакри, Гвинея - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© REUTERS / Souleymane Camara
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Конакри принимает меры по обеспечению безопасности находящихся в Гвинее россиян, призывает пока воздержаться от поездок в страну, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По информации российского диппредставительства, обстановка в Гвинее в целом спокойная, госучреждения продолжают работу в нормальном режиме, осуществляется передача властных полномочий на местах, сообщила она.
"По сведению нашего диппредставительства, обстановка вокруг посольства России остается спокойной, каких-либо инцидентов с участием российских граждан, сотрудников российских компаний, работающих в стране, не отмечено. С нашими соотечественниками поддерживается постоянная связь, принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она также подчеркнула, что МИД России по-прежнему рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Гвинею до полной нормализации обстановки там
Военные в Конакри, Гвинея - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
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СМИ 5 сентября сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.
Конде 83 года, он возглавляет страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока. Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея - довольно бедная страна, в июле принят закон о повышении зарплаты Конде, что вызвало возмущение местных жителей.
Военные в Конакри, Гвинея - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
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В миреГвинеяКонакри (город)Мария ЗахароваАльфа КондеРоссия
 
 
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