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https://ria.ru/20210909/gvineya-1749388182.html
Россия потребовала освободить президента Гвинеи
Россия потребовала освободить президента Гвинеи - РИА Новости, 09.09.2021
Россия потребовала освободить президента Гвинеи
Москва встревожена силовой сменой власти в Гвинее, требует освободить президента Альфа Конде и обеспечить его неприкосновенность, заявила официальный... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T17:03
2021-09-09T17:13
в мире
гвинея
москва
мария захарова
альфа конде
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва встревожена силовой сменой власти в Гвинее, требует освободить президента Альфа Конде и обеспечить его неприкосновенность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, Москва продолжает внимательно следить за развитием ситуации в Гвинее."В Москве выражают тревогу в связи с силовой сменой власти в Гвинее, мы требуем освобождения Альфа Конде, обеспечения его неприкосновенности, считаем крайне важным не допустить эскалации напряженности, предпринять необходимые шаги с целью возвращения ситуации в конституционное поле", - сказала Захарова во время брифинга.Россия считает безальтернативным путем урегулирования ситуации в Гвинее - скорейшее восстановление законности и правопорядка, а также налаживание общенационального диалога, отметила официальный представитель МИД РФ.СМИ 5 сентября сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте. Конде 83 года, он возглавляет страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока. Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея - довольно бедная страна, в июле принят закон о повышении зарплаты Конде, что вызвало возмущение местных жителей.
https://ria.ru/20210906/gvineya-1748945122.html
https://ria.ru/20210908/prezident-1749225147.html
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в мире, гвинея, москва, мария захарова, альфа конде, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:03 09.09.2021 (обновлено: 17:13 09.09.2021)
 
Россия потребовала освободить президента Гвинеи

МИД России потребовал освободить президента Гвинеи и обеспечить его неприкосновенность

© REUTERS / Saliou SambВоенные в Конакри, Гвинея
Военные в Конакри, Гвинея - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© REUTERS / Saliou Samb
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва встревожена силовой сменой власти в Гвинее, требует освободить президента Альфа Конде и обеспечить его неприкосновенность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Москва продолжает внимательно следить за развитием ситуации в Гвинее.
Военные в Конакри, Гвинея - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 23:14
Союз оппозиционных партий Гвинеи не считает события в стране госпереворотом
"В Москве выражают тревогу в связи с силовой сменой власти в Гвинее, мы требуем освобождения Альфа Конде, обеспечения его неприкосновенности, считаем крайне важным не допустить эскалации напряженности, предпринять необходимые шаги с целью возвращения ситуации в конституционное поле", - сказала Захарова во время брифинга.
Россия считает безальтернативным путем урегулирования ситуации в Гвинее - скорейшее восстановление законности и правопорядка, а также налаживание общенационального диалога, отметила официальный представитель МИД РФ.
СМИ 5 сентября сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте. Конде 83 года, он возглавляет страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока. Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея - довольно бедная страна, в июле принят закон о повышении зарплаты Конде, что вызвало возмущение местных жителей.
Президент Гвинеи Альфа Конде - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 17:17
СМИ рассказали о местонахождении президента Гвинеи Конде
 
В миреГвинеяМоскваМария ЗахароваАльфа КондеРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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