https://ria.ru/20210909/gvineya-1749388182.html

Россия потребовала освободить президента Гвинеи

Россия потребовала освободить президента Гвинеи - РИА Новости, 09.09.2021

Россия потребовала освободить президента Гвинеи

Москва встревожена силовой сменой власти в Гвинее, требует освободить президента Альфа Конде и обеспечить его неприкосновенность, заявила официальный... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T17:03

2021-09-09T17:03

2021-09-09T17:13

в мире

гвинея

москва

мария захарова

альфа конде

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва встревожена силовой сменой власти в Гвинее, требует освободить президента Альфа Конде и обеспечить его неприкосновенность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, Москва продолжает внимательно следить за развитием ситуации в Гвинее."В Москве выражают тревогу в связи с силовой сменой власти в Гвинее, мы требуем освобождения Альфа Конде, обеспечения его неприкосновенности, считаем крайне важным не допустить эскалации напряженности, предпринять необходимые шаги с целью возвращения ситуации в конституционное поле", - сказала Захарова во время брифинга.Россия считает безальтернативным путем урегулирования ситуации в Гвинее - скорейшее восстановление законности и правопорядка, а также налаживание общенационального диалога, отметила официальный представитель МИД РФ.СМИ 5 сентября сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте. Конде 83 года, он возглавляет страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока. Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея - довольно бедная страна, в июле принят закон о повышении зарплаты Конде, что вызвало возмущение местных жителей.

https://ria.ru/20210906/gvineya-1748945122.html

https://ria.ru/20210908/prezident-1749225147.html

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в мире, гвинея, москва, мария захарова, альфа конде, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)