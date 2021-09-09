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Пьяный сторож встретил губернатора Приморья, приехавшего проверять школу
Пьяный сторож встретил губернатора Приморья, приехавшего проверять школу - РИА Новости, 09.09.2021
Пьяный сторож встретил губернатора Приморья, приехавшего проверять школу
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко приехал с внезапной проверкой в строящуюся школу в поселок Волчанец, однако там его встретил только пьяный сторож. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:53
2021-09-09T13:53
приморский край
олег кожемяко
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко приехал с внезапной проверкой в строящуюся школу в поселок Волчанец, однако там его встретил только пьяный сторож.Прибыв на место, руководитель региона обнаружил, что строителей нет на месте. Сам охранник упал на землю, пытаясь открыть ворота, после чего с трудом поднялся. В ответ на замечание он сказал, что у него сегодня выходной.Позже Кожемяко в разговоре по телефону заявил, что на стройке не встретил ни одной живой души, кроме "вусмерть пьяного сторожа".Губернатор отметил, что власти неоднократно требовали строительную компанию ускориться, но безрезультатно, и пообещал сменить подрядчика.
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приморский край, олег кожемяко
11:53 09.09.2021 (обновлено: 13:53 09.09.2021)
 
Пьяный сторож встретил губернатора Приморья, приехавшего проверять школу

Губернатор Приморского края Кожемяко приехал в строящуюся школу и встретил пьяного сторожа

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко приехал с внезапной проверкой в строящуюся школу в поселок Волчанец, однако там его встретил только пьяный сторож.
Прибыв на место, руководитель региона обнаружил, что строителей нет на месте. Сам охранник упал на землю, пытаясь открыть ворота, после чего с трудом поднялся. В ответ на замечание он сказал, что у него сегодня выходной.
Позже Кожемяко в разговоре по телефону заявил, что на стройке не встретил ни одной живой души, кроме "вусмерть пьяного сторожа".
Губернатор отметил, что власти неоднократно требовали строительную компанию ускориться, но безрезультатно, и пообещал сменить подрядчика.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
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Приморский крайОлег Кожемяко
 
 
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