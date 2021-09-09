https://ria.ru/20210909/gubernator-1749318211.html
Пьяный сторож встретил губернатора Приморья, приехавшего проверять школу
Пьяный сторож встретил губернатора Приморья, приехавшего проверять школу - РИА Новости, 09.09.2021
Пьяный сторож встретил губернатора Приморья, приехавшего проверять школу
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко приехал с внезапной проверкой в строящуюся школу в поселок Волчанец, однако там его встретил только пьяный сторож. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T11:53
2021-09-09T11:53
2021-09-09T13:53
приморский край
олег кожемяко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746093371_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a629bea1eec81d259351a01a27d02ce.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко приехал с внезапной проверкой в строящуюся школу в поселок Волчанец, однако там его встретил только пьяный сторож.Прибыв на место, руководитель региона обнаружил, что строителей нет на месте. Сам охранник упал на землю, пытаясь открыть ворота, после чего с трудом поднялся. В ответ на замечание он сказал, что у него сегодня выходной.Позже Кожемяко в разговоре по телефону заявил, что на стройке не встретил ни одной живой души, кроме "вусмерть пьяного сторожа".Губернатор отметил, что власти неоднократно требовали строительную компанию ускориться, но безрезультатно, и пообещал сменить подрядчика.
https://radiosputnik.ria.ru/20210816/kuyvashev-1745947709.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746093371_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_0f4673a44a3434e6bb2b861b25c0a1e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, олег кожемяко
11:53 09.09.2021 (обновлено: 13:53 09.09.2021)
Пьяный сторож встретил губернатора Приморья, приехавшего проверять школу
Губернатор Приморского края Кожемяко приехал в строящуюся школу и встретил пьяного сторожа