https://ria.ru/20210909/gubernator-1749318211.html

Пьяный сторож встретил губернатора Приморья, приехавшего проверять школу

Пьяный сторож встретил губернатора Приморья, приехавшего проверять школу - РИА Новости, 09.09.2021

Пьяный сторож встретил губернатора Приморья, приехавшего проверять школу

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко приехал с внезапной проверкой в строящуюся школу в поселок Волчанец, однако там его встретил только пьяный сторож. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T11:53

2021-09-09T11:53

2021-09-09T13:53

приморский край

олег кожемяко

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко приехал с внезапной проверкой в строящуюся школу в поселок Волчанец, однако там его встретил только пьяный сторож.Прибыв на место, руководитель региона обнаружил, что строителей нет на месте. Сам охранник упал на землю, пытаясь открыть ворота, после чего с трудом поднялся. В ответ на замечание он сказал, что у него сегодня выходной.Позже Кожемяко в разговоре по телефону заявил, что на стройке не встретил ни одной живой души, кроме "вусмерть пьяного сторожа".Губернатор отметил, что власти неоднократно требовали строительную компанию ускориться, но безрезультатно, и пообещал сменить подрядчика.

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/kuyvashev-1745947709.html

приморский край

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приморский край, олег кожемяко