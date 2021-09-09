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Компании из МО смогут поучаствовать в конкурсе грантов

Компании из МО смогут поучаствовать в конкурсе грантов - РИА Новости, 09.09.2021

Компании из МО смогут поучаствовать в конкурсе грантов

Компаниям из Московской области предложили принять участие в конкурсе грантов по программам "Старт-1" и "Коммерциализация" от Фонда содействия инновациям... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T16:41

2021-09-09T16:41

2021-09-09T16:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Компаниям из Московской области предложили принять участие в конкурсе грантов по программам "Старт-1" и "Коммерциализация" от Фонда содействия инновациям. Победители смогут получить миллионные гранты на развитие своего бизнеса. Об этом сообщил телеканал "360".Программа "Старт-1" рассчитана на тех, кто планирует создать инновационное предприятие, и для начинающих инновационных компаний. Победители программы получат гранты на сумму до 3 миллионов рублей. Заявки принимаются до 6 декабря.В программе "Коммерциализация" могут принять участие более опытные компании, которые завершили научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В планах должно быть расширение производства инновационной продукции. Такие предприятия могут рассчитывать на гранты до 20 миллионов рублей. Заявку можно подать до 18 октября.Она добавила, что в 2020 году 35 предприятий региона победили в программах фонда, получив гранты на общую сумму 270 миллионов рублей.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)