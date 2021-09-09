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Компании из МО смогут поучаствовать в конкурсе грантов
Компании из МО смогут поучаствовать в конкурсе грантов - РИА Новости, 09.09.2021
Компании из МО смогут поучаствовать в конкурсе грантов
Компаниям из Московской области предложили принять участие в конкурсе грантов по программам "Старт-1" и "Коммерциализация" от Фонда содействия инновациям... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T16:41
2021-09-09T16:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Компаниям из Московской области предложили принять участие в конкурсе грантов по программам "Старт-1" и "Коммерциализация" от Фонда содействия инновациям. Победители смогут получить миллионные гранты на развитие своего бизнеса. Об этом сообщил телеканал "360".Программа "Старт-1" рассчитана на тех, кто планирует создать инновационное предприятие, и для начинающих инновационных компаний. Победители программы получат гранты на сумму до 3 миллионов рублей. Заявки принимаются до 6 декабря.В программе "Коммерциализация" могут принять участие более опытные компании, которые завершили научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В планах должно быть расширение производства инновационной продукции. Такие предприятия могут рассчитывать на гранты до 20 миллионов рублей. Заявку можно подать до 18 октября.Она добавила, что в 2020 году 35 предприятий региона победили в программах фонда, получив гранты на общую сумму 270 миллионов рублей.
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московская область (подмосковье)
16:41 09.09.2021
 

Компании из МО смогут поучаствовать в конкурсе грантов

© РИА Новости / Виталий ТимкивВ технологической производственной химико-микробиологической лаборатории 360
В технологической производственной химико-микробиологической лаборатории 360 - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Компаниям из Московской области предложили принять участие в конкурсе грантов по программам "Старт-1" и "Коммерциализация" от Фонда содействия инновациям. Победители смогут получить миллионные гранты на развитие своего бизнеса. Об этом сообщил телеканал "360".
Программа "Старт-1" рассчитана на тех, кто планирует создать инновационное предприятие, и для начинающих инновационных компаний. Победители программы получат гранты на сумму до 3 миллионов рублей. Заявки принимаются до 6 декабря.
В программе "Коммерциализация" могут принять участие более опытные компании, которые завершили научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В планах должно быть расширение производства инновационной продукции. Такие предприятия могут рассчитывать на гранты до 20 миллионов рублей. Заявку можно подать до 18 октября.
"В этом году инновационные проекты подмосковных компаний смогут претендовать на гранты фонда. Региональный мининвест готов оказать содействие предприятиям в составлении заявок на участие", — сказала глава министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что в 2020 году 35 предприятий региона победили в программах фонда, получив гранты на общую сумму 270 миллионов рублей.
 
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