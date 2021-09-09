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Мошенники придумали новый способ кражи данных россиян на "Госуслугах"
Мошенники придумали новый способ кражи данных россиян на "Госуслугах" - РИА Новости, 09.09.2021
Мошенники придумали новый способ кражи данных россиян на "Госуслугах"
Мошенники начали рассылать россиянам уведомления якобы от портала госуслуг об откреплении от поликлиники по причине технического сбоя с предложением заново... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T03:09
2021-09-09T07:33
общество
технологии
сбербанк россии
станислав кузнецов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мошенники начали рассылать россиянам уведомления якобы от портала госуслуг об откреплении от поликлиники по причине технического сбоя с предложением заново пройти регистрацию и уплатить пошлину. Соответствующую схему выявил Сбербанк, сообщил РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.По его словам, в письме мошенников подчеркивается необходимость скорейшего повторного прикрепления к поликлинике в условиях пандемии. Мошенники сразу же предлагают потенциальной жертве пройти по ссылке на сайт-клон госуслуг, где следует заполнить анкету, выбрать поликлинику и уплатить пошлину, не превышающую несколько тысяч рублей.В результате и данные, и деньги попадают к злоумышленникам. При этом, как отметил Кузнецов, хуже всего то, что организаторы схемы могут получить доступ к логину и паролю жертвы и зайти в профиль, где хранятся многие персональные данные, после чего оформить кредит или микрозайм.Зампред правления Сбербанка посоветовал пользователям госуслуг тщательно смотреть адрес портала, а при получении подобного уведомления обращаться в свое медучреждение. Он также напомнил, что прикрепление к государственной поликлинике бесплатно.В случае, если персональные данные все же попали мошенникам, Кузнецов рекомендовал срочно изменить пароль доступа к сайту госуслуг и сообщить о случившемся техподдержке портала. Он также посоветовал настроить в личном кабинете вход с подтверждением по sms.Ранее в Роскомнадзоре предупредили, что мошенники пытаются собирать личные данные россиян, представляясь сотрудниками надзорного ведомства и предупреждая собеседника о том, что кто-то якобы пытается сменить его абонентские номер. Злоумышленники также уточняют, зарегистрирован ли пользователь на портале "Госуслуги", утверждая, что на проверяемый номер якобы оформлен кредит.В ведомстве напомнили, что у операторов горячей линии РКН нет доступа к кредитным историям и профилям на "Госуслугах". Роскомнадзор призвал россиян быть бдительными и проверять "то, что говорят неизвестные". Столкнувшись с мошенниками, необходимо обратиться в приемную МВД.
https://radiosputnik.ria.ru/20210908/moshennichestvo-1749137578.html
https://ria.ru/20210905/keshbek-1748728822.html
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общество, технологии, сбербанк россии, станислав кузнецов
03:09 09.09.2021 (обновлено: 07:33 09.09.2021)
 
Мошенники придумали новый способ кражи данных россиян на "Госуслугах"

Сбербанк выявил схему мошенников по краже данных россиян на "Госуслугах"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мошенники начали рассылать россиянам уведомления якобы от портала госуслуг об откреплении от поликлиники по причине технического сбоя с предложением заново пройти регистрацию и уплатить пошлину. Соответствующую схему выявил Сбербанк, сообщил РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
По его словам, в письме мошенников подчеркивается необходимость скорейшего повторного прикрепления к поликлинике в условиях пандемии. Мошенники сразу же предлагают потенциальной жертве пройти по ссылке на сайт-клон госуслуг, где следует заполнить анкету, выбрать поликлинику и уплатить пошлину, не превышающую несколько тысяч рублей.
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В результате и данные, и деньги попадают к злоумышленникам. При этом, как отметил Кузнецов, хуже всего то, что организаторы схемы могут получить доступ к логину и паролю жертвы и зайти в профиль, где хранятся многие персональные данные, после чего оформить кредит или микрозайм.
Зампред правления Сбербанка посоветовал пользователям госуслуг тщательно смотреть адрес портала, а при получении подобного уведомления обращаться в свое медучреждение. Он также напомнил, что прикрепление к государственной поликлинике бесплатно.
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В случае, если персональные данные все же попали мошенникам, Кузнецов рекомендовал срочно изменить пароль доступа к сайту госуслуг и сообщить о случившемся техподдержке портала. Он также посоветовал настроить в личном кабинете вход с подтверждением по sms.
Ранее в Роскомнадзоре предупредили, что мошенники пытаются собирать личные данные россиян, представляясь сотрудниками надзорного ведомства и предупреждая собеседника о том, что кто-то якобы пытается сменить его абонентские номер. Злоумышленники также уточняют, зарегистрирован ли пользователь на портале "Госуслуги", утверждая, что на проверяемый номер якобы оформлен кредит.
В ведомстве напомнили, что у операторов горячей линии РКН нет доступа к кредитным историям и профилям на "Госуслугах". Роскомнадзор призвал россиян быть бдительными и проверять "то, что говорят неизвестные". Столкнувшись с мошенниками, необходимо обратиться в приемную МВД.
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ОбществоТехнологииСбербанк РоссииСтанислав Кузнецов
 
 
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