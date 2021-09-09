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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210909/gosdep-1749439844.html
В Госдепе оценили возможность прямых переговоров Блинкена с талибами
В Госдепе оценили возможность прямых переговоров Блинкена с талибами - РИА Новости, 09.09.2021
В Госдепе оценили возможность прямых переговоров Блинкена с талибами
Госсекретарь США Энтони Блинкен пока не планирует проводить прямых переговоров с членами радикального движения "Талибан"*, захватившего власть и сформировавшего РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T23:14
2021-09-09T23:14
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
оон
талибан
афганистан
энтони блинкен
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен пока не планирует проводить прямых переговоров с членами радикального движения "Талибан"*, захватившего власть и сформировавшего новое правительство в Афганистане, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы пока еще не пришли к этому. Нам предстоит увидеть, произойдет ли это. У нас есть другие подходящие каналы коммуникации, в том числе по линии спецпредставителя (США по Афганистану) и его команды в Дохе", - сказал Прайс, отвечая на вопрос о возможности прямых контактов Блинкена с талибами.Талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210909/afganistan-1749298718.html
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в мире, сша, оон, талибан, афганистан, энтони блинкен, нед прайс, мохаммад хасан ахунд
23:14 09.09.2021
 
В Госдепе оценили возможность прямых переговоров Блинкена с талибами

Представитель Госдепа Прайс: госсекретарь пока не планирует прямых переговоров с талибами

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
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ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен пока не планирует проводить прямых переговоров с членами радикального движения "Талибан"*, захватившего власть и сформировавшего новое правительство в Афганистане, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы пока еще не пришли к этому. Нам предстоит увидеть, произойдет ли это. У нас есть другие подходящие каналы коммуникации, в том числе по линии спецпредставителя (США по Афганистану) и его команды в Дохе", - сказал Прайс, отвечая на вопрос о возможности прямых контактов Блинкена с талибами.
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
Вчера, 10:31
Талибы заявили о нарушении Вашингтоном достигнутого в Дохе соглашения
Талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАООНТалибанАфганистанЭнтони БлинкенНед ПрайсМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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