https://ria.ru/20210909/gosdep-1749439844.html

В Госдепе оценили возможность прямых переговоров Блинкена с талибами

В Госдепе оценили возможность прямых переговоров Блинкена с талибами - РИА Новости, 09.09.2021

В Госдепе оценили возможность прямых переговоров Блинкена с талибами

Госсекретарь США Энтони Блинкен пока не планирует проводить прямых переговоров с членами радикального движения "Талибан"*, захватившего власть и сформировавшего РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T23:14

2021-09-09T23:14

2021-09-09T23:14

захват власти в афганистане талибами

в мире

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талибан

афганистан

энтони блинкен

нед прайс

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ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен пока не планирует проводить прямых переговоров с членами радикального движения "Талибан"*, захватившего власть и сформировавшего новое правительство в Афганистане, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы пока еще не пришли к этому. Нам предстоит увидеть, произойдет ли это. У нас есть другие подходящие каналы коммуникации, в том числе по линии спецпредставителя (США по Афганистану) и его команды в Дохе", - сказал Прайс, отвечая на вопрос о возможности прямых контактов Блинкена с талибами.Талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210909/afganistan-1749298718.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

сша

афганистан

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в мире, сша, оон, талибан, афганистан, энтони блинкен, нед прайс, мохаммад хасан ахунд