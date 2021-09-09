https://ria.ru/20210909/gorod-1749356615.html

Еще 12 российских городов получат звание "Города трудовой доблести"

Еще 12 российских городов получат звание "Города трудовой доблести" - РИА Новости, 09.09.2021

Еще 12 российских городов получат звание "Города трудовой доблести"

Президент РФ Владимир Путин согласился присвоить звание "Город трудовой доблести" еще 12 российским городам, указ будет подписан в ближайшее время. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T14:54

2021-09-09T14:54

2021-09-09T15:06

общество

владимир путин

чита

кострома

мончегорск

бологое

воркута

сызрань

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился присвоить звание "Город трудовой доблести" еще 12 российским городам, указ будет подписан в ближайшее время.Путин в четверг провел заседание российского организационного комитета "Победа"."Позвольте мне подвести итоги и назвать города, которые по решению нашего оргкомитета будут удостоены почетного звания "Город трудовой доблести". Соответствующий указ будет подписан в самое ближайшее время", - сказал президент.Он поздравил с присвоением почетного звания жителей 12 городов России: Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Кострома (Костромская область), Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита (Забайкальский край), Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово (Кемеровская область).

https://ria.ru/20210909/putin-1749357019.html

чита

кострома

мончегорск

бологое

воркута

сызрань

алдан

ступино

оха

лысьва

дзержинск (нижегородская область)

кемерово

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