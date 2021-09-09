https://ria.ru/20210909/gorod-1749356615.html
Еще 12 российских городов получат звание "Города трудовой доблести"
Еще 12 российских городов получат звание "Города трудовой доблести" - РИА Новости, 09.09.2021
Еще 12 российских городов получат звание "Города трудовой доблести"
Президент РФ Владимир Путин согласился присвоить звание "Город трудовой доблести" еще 12 российским городам, указ будет подписан в ближайшее время. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T14:54
2021-09-09T14:54
2021-09-09T15:06
общество
владимир путин
чита
кострома
мончегорск
бологое
воркута
сызрань
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился присвоить звание "Город трудовой доблести" еще 12 российским городам, указ будет подписан в ближайшее время.Путин в четверг провел заседание российского организационного комитета "Победа"."Позвольте мне подвести итоги и назвать города, которые по решению нашего оргкомитета будут удостоены почетного звания "Город трудовой доблести". Соответствующий указ будет подписан в самое ближайшее время", - сказал президент.Он поздравил с присвоением почетного звания жителей 12 городов России: Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Кострома (Костромская область), Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита (Забайкальский край), Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово (Кемеровская область).
https://ria.ru/20210909/putin-1749357019.html
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общество, владимир путин, чита, кострома, мончегорск, бологое, воркута, сызрань, алдан, ступино, оха, лысьва, дзержинск (нижегородская область), кемерово
14:54 09.09.2021 (обновлено: 15:06 09.09.2021)
Еще 12 российских городов получат звание "Города трудовой доблести"
Путин согласился присвоить еще 12 российским городам звание "Города трудовой доблести"