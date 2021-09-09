https://ria.ru/20210909/gazprom-1749337409.html

Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в 1,8 раза за семь месяцев

Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в 1,8 раза за семь месяцев - РИА Новости, 09.09.2021

Доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в 1,8 раза за семь месяцев

Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в январе-июле выросли в 1,8 раза в годовом выражении - до 23,7 миллиарда долларов; при этом экспортная цена... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T13:23

2021-09-09T13:23

2021-09-09T13:23

экономика

чехия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

газпром

северный поток

грайфсвальд

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в январе-июле выросли в 1,8 раза в годовом выражении - до 23,7 миллиарда долларов; при этом экспортная цена газа в июле увеличилась на 8% к июню - до 245,1 доллара за тысячу кубометров, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).Физический объем экспорта газа в январе-июле вырос на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 123,8 миллиарда кубометров.В июле доходы компании от экспорта газа чуть снизились - на 2,1% по сравнению с июнем, до 3,48 миллиарда долларов. При этом объем экспорта в июле сократился на 9,7% в месячном выражении, до 14,2 миллиарда кубометров. По сравнению с июлем 2020 года доходы "Газпрома" выросли в 3,3 раза, а объем экспорта увеличился на 14,5%. Годом ранее цена за тысячу кубометров составляла почти 86,2 доллара.Цена экспортного трубопроводного газа в июле этого года была значительно выше уровня рентабельности экспорта газа компании, который эксперты оценивают в 90-100 долларов за тысячу кубометров. При этом в июне цена составляла 226,5 доллара за тысячу кубометров, в мае - 199,7 доллара, в апреле - 185,5 доллара за тысячу кубометров.При учете средних отчетных цен "Газпрома" полная стоимость транспортировки газа с Ямала до Грайфсвальда на входе в ГТС Германии может составлять порядка 90 долларов за 1 тысячу кубометров. В эту сумму входит себестоимость добычи, НДПИ, транспортировка по территории России и затем по магистрали "Северного потока". К этому значению также необходимо прибавлять 30-процентную экспортную пошлину от цены реализации компании в Европе.Однако следует учитывать, что за транспортировку по России "Газпром" платит полностью своим "дочкам", а за транспортировку по "Северному потоку" - наполовину себе. Кроме того, стоимость транспортировки в рамках РФ разнится для разных газопроводных систем в зависимости от давности ввода в эксплуатацию, а себестоимость добычи отличается для разных месторождений. Другие экспортные маршруты, как, например, транспортировка через Украину, Словакию и Чехию до Германии, будут гораздо дороже за счет необходимости платить странам-транзитерам.

https://ria.ru/20210902/gazprom-1748420895.html

чехия

грайфсвальд

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, чехия, федеральная таможенная служба (фтс россии), газпром, северный поток, грайфсвальд, россия