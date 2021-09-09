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Цена на газ для Белоруссии сохранится на том же уровне, заявил Путин
Цена на газ для Белоруссии сохранится на том же уровне, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2021
Цена на газ для Белоруссии сохранится на том же уровне, заявил Путин
Цена на российский газ для Белоруссии на 2022 год сохранится на уровне текущего года, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T21:38
2021-09-09T21:38
2021-09-09T21:56
белоруссия
владимир путин
группа газ
александр лукашенко
экономика
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газпром трансгаз беларусь
цены на нефть
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Цена на российский газ для Белоруссии на 2022 год сохранится на уровне текущего года, заявил президент России Владимир Путин."Цена на российский газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.Между "Газпромом" и "Газпром трансгаз Беларусь" до конца этого года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Цена российского природного газа для Белоруссии в прошлом году составляла 127 долларов за тысячу кубометров, в этом году - 128,5 доллара за тысячу кубометров. Стороны ранее уже договорились о том, что цена российского газа для Белоруссии на следующий год проиндексирована не будет.
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белоруссия, владимир путин, группа газ, александр лукашенко, экономика, газпром, газпром трансгаз беларусь, цены на нефть
21:38 09.09.2021 (обновлено: 21:56 09.09.2021)
Цена на газ для Белоруссии сохранится на том же уровне, заявил Путин
Президент России Путин: цена на газ для Белоруссии сохранится на уровне текущего года