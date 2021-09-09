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Наука
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Житель Приморья рассказал, как сделал фото, впечатлившее НАСА
Житель Приморья рассказал, как сделал фото, впечатлившее НАСА - РИА Новости, 09.09.2021
Житель Приморья рассказал, как сделал фото, впечатлившее НАСА
Житель Владивостока Антон Комлев рассказал РИА Новости, что кадр Млечного Пути, впечатливший НАСА и признанный лучшим фото дня, он сделал у реки Милоградовка в... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T08:18
2021-09-09T08:18
наука
владивосток
наса
космос - риа наука
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Житель Владивостока Антон Комлев рассказал РИА Новости, что кадр Млечного Пути, впечатливший НАСА и признанный лучшим фото дня, он сделал у реки Милоградовка в Приморском крае, а удачную подсветку обеспечили светлячки.НАСА ежедневно на своем сайте и в специальном Instagram-аккаунте выкладывает фотографию, которую считает лучшей за день. В понедельник, 6 сентября, лучшим оказался кадр Антона Комлева, который живет в российском Приморье. На фото красочно снята галактика Млечный Путь на фоне леса и холмов с сосной на переднем плане."Долго искал место для красивого кадра. Решил поехать туда, где ещё не бывал, и выбрал реку Милоградовка. Вид открылся потрясающий: величественная сосна на берегу, где кружили светлячки. Хотя их было не так много, как я видел раньше, но они очень удачно "подсветили" на снимке", - сказал агентству Комлев.Он отметил, что для съемок звездного неба использует зеркальный фотоаппарат, штатив и специальную монтировку (поворотную опору – ред.), позволяющую сделать изображение звезд четким."Нужна определенная настройка всего оборудования, чтобы звезды "не смазались", были четкими. Для астрофотографии можно использовать и телескоп, многие так делают, но я не очень люблю такой вид съемки", - добавил собеседник агентства, уточнив, что над красивым кадром пришлось потрудиться.Антон Комлев работает в одном из вузов Владивостока, в свободное время увлекается астрономией и астрофотографией. "Вначале был телескоп, проводил наблюдения за звездным небом, потом увлекся астрофотографией несколько лет назад", - пояснил он РИА Новости.
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владивосток, наса, космос - риа наука
08:18 09.09.2021
 
Житель Приморья рассказал, как сделал фото, впечатлившее НАСА

Житель Приморья рассказал, как сделал фото Млечного Пути, впечатлившее НАСА

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗвездное небо
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Житель Владивостока Антон Комлев рассказал РИА Новости, что кадр Млечного Пути, впечатливший НАСА и признанный лучшим фото дня, он сделал у реки Милоградовка в Приморском крае, а удачную подсветку обеспечили светлячки.
НАСА ежедневно на своем сайте и в специальном Instagram-аккаунте выкладывает фотографию, которую считает лучшей за день. В понедельник, 6 сентября, лучшим оказался кадр Антона Комлева, который живет в российском Приморье. На фото красочно снята галактика Млечный Путь на фоне леса и холмов с сосной на переднем плане.
"Долго искал место для красивого кадра. Решил поехать туда, где ещё не бывал, и выбрал реку Милоградовка. Вид открылся потрясающий: величественная сосна на берегу, где кружили светлячки. Хотя их было не так много, как я видел раньше, но они очень удачно "подсветили" на снимке", - сказал агентству Комлев.
Он отметил, что для съемок звездного неба использует зеркальный фотоаппарат, штатив и специальную монтировку (поворотную опору – ред.), позволяющую сделать изображение звезд четким.
"Нужна определенная настройка всего оборудования, чтобы звезды "не смазались", были четкими. Для астрофотографии можно использовать и телескоп, многие так делают, но я не очень люблю такой вид съемки", - добавил собеседник агентства, уточнив, что над красивым кадром пришлось потрудиться.
Антон Комлев работает в одном из вузов Владивостока, в свободное время увлекается астрономией и астрофотографией. "Вначале был телескоп, проводил наблюдения за звездным небом, потом увлекся астрофотографией несколько лет назад", - пояснил он РИА Новости.
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