https://ria.ru/20210909/foto-1749284265.html
Житель Приморья рассказал, как сделал фото, впечатлившее НАСА
Житель Приморья рассказал, как сделал фото, впечатлившее НАСА - РИА Новости, 09.09.2021
Житель Приморья рассказал, как сделал фото, впечатлившее НАСА
Житель Владивостока Антон Комлев рассказал РИА Новости, что кадр Млечного Пути, впечатливший НАСА и признанный лучшим фото дня, он сделал у реки Милоградовка в... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T08:18
2021-09-09T08:18
2021-09-09T08:18
наука
владивосток
наса
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152642/88/1526428885_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdb58286cf1f9b126444fb6f6860c3e8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Житель Владивостока Антон Комлев рассказал РИА Новости, что кадр Млечного Пути, впечатливший НАСА и признанный лучшим фото дня, он сделал у реки Милоградовка в Приморском крае, а удачную подсветку обеспечили светлячки.НАСА ежедневно на своем сайте и в специальном Instagram-аккаунте выкладывает фотографию, которую считает лучшей за день. В понедельник, 6 сентября, лучшим оказался кадр Антона Комлева, который живет в российском Приморье. На фото красочно снята галактика Млечный Путь на фоне леса и холмов с сосной на переднем плане."Долго искал место для красивого кадра. Решил поехать туда, где ещё не бывал, и выбрал реку Милоградовка. Вид открылся потрясающий: величественная сосна на берегу, где кружили светлячки. Хотя их было не так много, как я видел раньше, но они очень удачно "подсветили" на снимке", - сказал агентству Комлев.Он отметил, что для съемок звездного неба использует зеркальный фотоаппарат, штатив и специальную монтировку (поворотную опору – ред.), позволяющую сделать изображение звезд четким."Нужна определенная настройка всего оборудования, чтобы звезды "не смазались", были четкими. Для астрофотографии можно использовать и телескоп, многие так делают, но я не очень люблю такой вид съемки", - добавил собеседник агентства, уточнив, что над красивым кадром пришлось потрудиться.Антон Комлев работает в одном из вузов Владивостока, в свободное время увлекается астрономией и астрофотографией. "Вначале был телескоп, проводил наблюдения за звездным небом, потом увлекся астрофотографией несколько лет назад", - пояснил он РИА Новости.
https://ria.ru/20210815/meteory-1745818432.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152642/88/1526428885_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ecf7f86cfef9979ca0d15861a72c5118.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, наса, космос - риа наука
Житель Приморья рассказал, как сделал фото, впечатлившее НАСА
Житель Приморья рассказал, как сделал фото Млечного Пути, впечатлившее НАСА
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости.
Житель Владивостока
Антон Комлев рассказал РИА Новости, что кадр Млечного Пути, впечатливший НАСА и признанный лучшим фото дня, он сделал у реки Милоградовка в Приморском крае, а удачную подсветку обеспечили светлячки.
НАСА ежедневно на своем сайте и в специальном Instagram-аккаунте выкладывает фотографию, которую считает лучшей за день. В понедельник, 6 сентября, лучшим оказался кадр Антона Комлева, который живет в российском Приморье. На фото красочно снята галактика Млечный Путь на фоне леса и холмов с сосной на переднем плане.
"Долго искал место для красивого кадра. Решил поехать туда, где ещё не бывал, и выбрал реку Милоградовка. Вид открылся потрясающий: величественная сосна на берегу, где кружили светлячки. Хотя их было не так много, как я видел раньше, но они очень удачно "подсветили" на снимке", - сказал агентству Комлев.
Он отметил, что для съемок звездного неба использует зеркальный фотоаппарат, штатив и специальную монтировку (поворотную опору – ред.), позволяющую сделать изображение звезд четким.
"Нужна определенная настройка всего оборудования, чтобы звезды "не смазались", были четкими. Для астрофотографии можно использовать и телескоп, многие так делают, но я не очень люблю такой вид съемки", - добавил собеседник агентства, уточнив, что над красивым кадром пришлось потрудиться.
Антон Комлев работает в одном из вузов Владивостока, в свободное время увлекается астрономией и астрофотографией. "Вначале был телескоп, проводил наблюдения за звездным небом, потом увлекся астрофотографией несколько лет назад", - пояснил он РИА Новости.