Путин обратился к участникам форума социнноваций
Путин: инициативы форума социнноваций формируют ответы на вызовы в условиях пандемии
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам, организаторам и гостям IV Форума социальных инноваций регионов "Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия" отметил, что форум зарекомендовал себя как авторитетная площадка с инициативами, дающими ответы на вызовы в условиях пандемии, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"За прошедшее время ваш форум зарекомендовал себя как крупная, авторитетная дискуссионная площадка для обсуждения актуальных социальных проблем, демонстрации прорывных технологий и лучших практик субъектов Российской Федерации в области здравоохранения, образования, демографии. Отмечу, что впечатляющее число инициатив, стартовавших на предыдущих форумах, уже успешно воплощаются в жизнь. Их реализация во многом способствует формированию эффективных ответов на новые вызовы в условиях пандемии", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что сегодня участникам предстоит рассмотреть широкий круг вопросов, связанных с перспективами развития соцсферы в постэпидемический период, укреплением общественного здоровья, модернизацией социнфраструктуры. Кроме этого, глава РФ подчеркнул необходимость повышения качества и доступности социальных услуг, развития волонтерского движения.
"От вашего профессионализма, внимательного, неравнодушного отношения к людям во многом зависит их благополучие и качество жизни. Желаю вам плодотворных, конструктивных дискуссий и всего самого доброго", - добавляется в сообщении.