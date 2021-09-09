https://ria.ru/20210909/forum-1749305955.html

Путин обратился к участникам форума социнноваций

Путин обратился к участникам форума социнноваций - РИА Новости, 09.09.2021

Путин обратился к участникам форума социнноваций

Президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам, организаторам и гостям IV Форума социальных инноваций регионов "Социальная сфера: вызовы... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T11:01

2021-09-09T11:01

2021-09-09T11:01

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам, организаторам и гостям IV Форума социальных инноваций регионов "Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия" отметил, что форум зарекомендовал себя как авторитетная площадка с инициативами, дающими ответы на вызовы в условиях пандемии, телеграмма опубликована на сайте Кремля."За прошедшее время ваш форум зарекомендовал себя как крупная, авторитетная дискуссионная площадка для обсуждения актуальных социальных проблем, демонстрации прорывных технологий и лучших практик субъектов Российской Федерации в области здравоохранения, образования, демографии. Отмечу, что впечатляющее число инициатив, стартовавших на предыдущих форумах, уже успешно воплощаются в жизнь. Их реализация во многом способствует формированию эффективных ответов на новые вызовы в условиях пандемии", - говорится в телеграмме.Президент отметил, что сегодня участникам предстоит рассмотреть широкий круг вопросов, связанных с перспективами развития соцсферы в постэпидемический период, укреплением общественного здоровья, модернизацией социнфраструктуры. Кроме этого, глава РФ подчеркнул необходимость повышения качества и доступности социальных услуг, развития волонтерского движения."От вашего профессионализма, внимательного, неравнодушного отношения к людям во многом зависит их благополучие и качество жизни. Желаю вам плодотворных, конструктивных дискуссий и всего самого доброго", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210827/innovatsiya-1747497366.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, россия